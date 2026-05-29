Sve je počelo kada je muškarac, klijent banke iz Frankfurta na Majni, otvorio novi tekući račun i na njega prebacio više od 300.000 evra.

Pripadajuća debitna kartica trebalo je da mu bude dostavljena poštom, ali je klijent nikada nije primio. On je u međuvremenu otputovao u inostranstvo, a kriminalci su presreli i iskoristili njegovu karticu.

U periodu od svega dva meseca, tačnije između kraja juna i kraja avgusta, sa bankomata su podigli oko 220.000 evra, a karticom su plaćali različite kupovine. Tek po povratku u zemlju muškarac je primetio ogroman gubitak, odmah blokirao račun i od banke zatražio odštetu.

Sud stao na stranu klijenta

Banka je klijentu već ranije vratila veći deo novca, ali je preostali iznos od 66.000 evra bio predmet ozbiljnog sudskog spora. Viši zemaljski sud u Frankfurtu na Majni sada je jasno presudio: banka je ta koja, po pravilu, mora da nadoknadi štetu za sve neovlašćene isplate sa računa.

Izuzetak od ovog pravila važi samo u slučajevima kada je klijent postupao krajnje nepažljivo ili je svesno ignorisao ključna bezbednosna pravila.

Prema mišljenju sudija, u ovom slučaju klijent nije kriv.

Nemogućnost zaštite: Muškarac karticu nikada nije dobio u ruke, pa samim tim nije imao nikakvu mogućnost da je zaštiti od zloupotrebe.

Nema tačnog datuma dostave: Banka klijentu nije navela precizan dan isporuke. Sudije su naglasile da građani nisu dužni da neprestano dežuraju pored poštanskog sandučeta samo zato što očekuju novu karticu.

Banka mora da isplati preostali dug

Sparkasse banka pokušala je da se odbrani tvrdnjom da je klijent ranije morao da reaguje i raspita se zašto kartica kasni. Međutim, sud je i taj argument glatko odbacio.

Zakonska pravila o odgovornosti u ovakvim situacijama potpuno su jasna. Svi pokušaji banke da prebaci krivicu na klijenta zbog navodne "blaže nepažnje“ proglašeni su pravno neosnovanim.

Sparkasse banka zato mora klijentu odmah da isplati preostalih 66.000 evra, iako joj nakon ove presude i dalje ostaje teorijska mogućnost podnošenja žalbe Saveznom sudu (Bundesgerichtshof).