Od danas od 15 časova pa u narednih sedam dana na pumpama u Srbiji litar evrodizela koštaće 222 dinara, a benzina 196 dinara. U odnosu na nedelju dana ranije evrodizel je pojeftinio 3 dianra, a benzin je poskupeo za tri dinara.

Nove cene goriva važiće do sledećeg petka, 5. juna 2026. godine

Kako će se cene naftnih derivata kretati u narednim nedeljama i mesecima pre svega će zavisiti od cene sirove nafte na svetskim berzama, ali i od ishoda razgovora domaćih vlasti i MOL-a o budućem učešću u vlasništvu Naftne komapnije Srbije (NIS).

Podsetimo, mađarska naftna kompanija MOL Group saopštila je da je od Kancelarije za kontrolu strane imovine Ministarstva finansija SAD (OFAC) dobila zvaničnu licencu za nastavak pregovora o kupovini većinskog vlasničkog udela u kompaniji Naftna industrija Srbije do 6. juna 2026. godine.

Pregovori o NIS-u neizvesni

Istovremeno, uz pregovore MOL-a i ruskih akcionara u NIS-u paralelno se vode pregovori mađarske naftne kompanije s predstavnicima srpskih vlasti o budućim ulogama u vlasništvu. Kako je nekoliko puta potvrđeno, i od resorne ministarke Dubravke Đedović Handanović i od predsednika Srbije Aleksandra Vučića, pregovori su teški i neizvesni.

Ekonomista i savetnik za strane investicije Milan Kovačević rekao je za Kurir da je veliko čudo zašto se Srbija nije potrudila da otkupi ruski deo.

- Pričao sam s nekim Rusima i oni kažu da Rusija nije zabranila nama da kupimo NIS. Imali smo čitav asortiman mogućnosti ali smo sve to propustili. I s našim manjinskim učešćem u NIS-u trebalo je odmah reći da ne želimo da nam novi član NIS-a postanu Mađari. Mađarski MOL je za Srbiju najnepovoljniji kupac NIS-a - kaže Kovačević.

Ostale opcije za NIS

On je pojsasnio koje je sve opcije Srbija imala na raspolaganju.