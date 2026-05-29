Na račune gotovo 20.000 građana u Hrvatskoj ovog meseca legla je novčana naknada od 160 evra, ali mnogi i dalje ne znaju da možda i oni mogu da ostvare pravo na taj novac. Potrebno je samo podneti zahtev ukoliko su ispunjeni svi uslovi propisani zakonom.

Naime, pravo na nacionalnu naknadu za starije osobe može da ostvari hrvatski državljanin koji je navršio 65 godina života i ima prebivalište na teritoriji Hrvatske u neprekidnom trajanju od 10 godina neposredno pre podnošenja zahteva za ostvarivanje prava, što je osnovni uslov, uz ostale zakonom propisane kriterijume.

Za početak, korisnik ne sme da ima zaključen ugovor o dosmrtnom ili doživotnom izdržavanju kao primalac izdržavanja, osim u slučaju pokretanja postupka za raskid, utvrđivanje ništavosti ili poništenje ugovora.

Takođe, ne sme da bude korisnik penzije niti osiguranik u obaveznom penzijskom osiguranju. Njegov prihod, odnosno prihod članova domaćinstva ostvaren u prethodnoj kalendarskoj godini po članu domaćinstva mesečno ne sme da prelazi dvostruki iznos nacionalne naknade za starije osobe, odnosno 320,44 evra. Takođe, ne sme da bude korisnik prava na garantovanu minimalnu naknadu prema propisima socijalne zaštite niti da mu je priznato pravo na uslugu smeštaja prema propisima socijalne zaštite.

Postupak za ostvarivanje prava na nacionalnu naknadu za starije osobe pokreće se podnošenjem zahteva područnoj organizacionoj jedinici Hrvatskog zavoda za penzijsko osiguranje nadležnoj prema mestu prebivališta podnosioca zahteva, i to u bilo kom trenutku. Obrazac zahteva može da se preuzme na sajtu ili kupi u prodavnicama Narodnih novina.

Zahtev za nacionalnu naknadu za starije osobe može da se podnese i elektronskim putem preko sistema e-Građani. To nam je potvrdila i jedna penzionerka iz Podravine kojoj ovaj novac svakog meseca leže na račun i predstavlja veliku pomoć.