Ministarka Dubravka Đedović Handanović je naglasila da je za Srbiju prioritet da diversifikuje pravce snabdevanja gasom kroz izgradnju interkonekcija sa susednim zemljama, a pre svega sa Severnom Makedonijom i Rumunijom.

- Dve nove interkonekcije trebalo bi da budu izgrađene u naredne dve godine i doneće Srbiji više opcija u smislu novih ruta i snabdevača i veću sigurnost u slučaju kriza. Veoma nam je značajna podrška Svetske banke na povećanju kapaciteta postojeće transportne mreže prirodnog gasa unutar zemlje, izgradnji kompresorskih stanica i povećanju kapaciteta podzemnih skladišta gasa, koje su važne da bismo mogli iskoristiti sve prednosti koje nam donose nove interkonekcije - rekla je Đedović Handanović.

Faze novog višegodišnjeg programa

Novi višegodišnji program podrazumevao bi sprovođenje u nekoliko faza:

Prva faza: Obuhvatila bi izgradnju deonice gasovoda Niš-Velika Plana i pripremu tehničke dokumentacije za projekte koji bi se realizovali u narednim fazama.

Faze 2 i 3: Obuhvatile bi proširenje postojećih i izgradnju novih gasnih skladišta, sa pripadajućim gasovodima, kao i izgradnju gasovoda od Mokrina do Beograda.

Takođe, izrada studija trebalo bi da obuhvati i analizu spremnosti gasne infrastrukture u Srbiji za transport vodonika.

Na sastanku je razmatrana dinamika aktivnosti, uključujući proces dobijanja odobrenja kod Svetske banke za finansiranje programa, formiranje ekspertskih timova i početak izrade tehničke dokumentacije.

Pontara je izrazio zadovoljstvo što će saradnja sa Ministarstvom rudarstva i energetike i Vladom Srbije biti nastavljena novim projektima u gasnom sektoru.