Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas tokom obraćanja javnosti da je imao razgovor sa predsednikom Rusije Vladimirom Putinom, tokom kojeg je dogovoreno produženje ugovora o snabdevanju gasom za još tri meseca, po veoma povoljnim uslovima.

- Razgovarali smo o bukvalno svim oblastima i ono što je za mene bilo od izuzetnog značaja i na tome sam se zahvalio predsedniku Putinu, to je da smo dobili još tri meseca produženja ugovora za gas po veoma povoljnim uslovima - rekao je Vučić u obraćanju u Prdsedništvu Srbije.

Vučić je naveo da je Srbija obezbedila gas po fleksibilnim uslovima, uz to da cena i dalje ostaje formirana prema naftnoj formuli. Naglašava da ćemo biti druga ili treća zemlja u Evropi koja ima najnižu cenu gasa.

Dodao je da je cena nafte danas dostigla 115 dolara, uz bojazan da bi već sutra mogla dodatno da poraste.

- To kažem zato što hoću da znate da bi cena dizela na pumpama trebalo da bude najmanje 290 dinara na pumpama, da država nije preduzela mere. Sada je 213 na pumpama. Dakle danas bi bio 273, već sutra 290. Koliko država Srbija može da izdrži, izdržaćemo još neko vreme. Molim sve da dobro razmisle još jedanput, Evropa ovo ne može da izdrži, niko to ne može da izdrži - naglasio je Vučić.

Istakao je da se približavamo, kako je naveo, „savršenoj oluji“, ocenjujući da trenutno ne postoji drugo rešenje.

- Nafta je skoro duplo skuplja. Ko to da plati? Nema države koja to može da izdrži. Ni Nemačka ne može to da izdrži - rekao je on.

Predsednik je upozorio da bi zbog visokih cena energenata mogao da usledi opšti kolaps, uz napomenu da će Evropa, kako kaže, snositi najveće posledice.