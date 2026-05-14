Slušaj vest

Kuća uz more jedan je od najčešćih snova - i jedna od najskupljih stvarnosti. Nekretnine u prvom redu do mora ili blizu obale retko se mogu naći za manje od nekoliko stotina hiljada evra, a i tada obično postoji razlog za oprez. Zato je još zanimljiviji oglas koji se trenutno pojavio na tržištu: kamena kuća udaljena svega 200 metara od mora, po ceni od 83 hiljade evra.

Hrvatsko tržište nekretnina godinama beleži rast cena koji ne prestaje: u prvom kvartalu 2025. godine cene stambenih objekata porasle su na godišnjem nivou čak 13,1 odsto, prema podacima Državnog zavoda za statistiku. Na primorju je situacija još drastičnija - u Splitu i Dubrovniku cena kvadrata već se približava 4.000 evra, a prosečne tražene cene nekretnina u Hrvatskoj dostigle su u novembru 2025. godine 3.754 evra po kvadratu. Zato je još zanimljiviji oglas koji se trenutno pojavio na tržištu: kamena kuća svega 200 metara od mora, za 83.000 evra.

Reč je o nekretnini na ostrvu Susak, jedinom pravom peščanom ostrvu na Jadranu, poznatom po mirnom okruženju i životu bez automobila. Susak je poseban već i po tome što na njemu nema asfaltiranih puteva ni motornih vozila - ostrvo na kojem se hoda peške, posmatra more i živi usporenim ritmom. Upravo taj mir i autentičnost sve više privlače ljude kojima su dosadile prenatrpane turističke destinacije.

Useljiva kuća ispod 100 hiljada evra prava je retkost

Kuća ima 45 kvadratnih metara, kamene zidove i otvoren raspored prostorija u prizemlju koji, uprkos skromnoj kvadraturi, pruža osećaj prostranosti i svetlosti. Na spratu se nalazi spavaći deo. Potpuno je nameštena i odmah useljiva - bez dodatnih ulaganja, navodi se u oglasu.

Kontekst je važan da bi se razumelo zašto je ovakav oglas toliko redak. Oko 90 odsto stranih državljana koji kupuju nekretnine u Hrvatskoj odlučuje se za jednu od pet primorskih županija, a u tim županijama stranci učestvuju u oko 35 odsto svih transakcija. Kako su to uglavnom kupci veće platežne moći, cene na obali rastu brže nego drugde, a dostupnost nekretnina domaćim kupcima sve je manja. Na takvom tržištu, kamena kuća ispod 100.000 evra sa pogledom na more postaje prava retkost.

Kuća je smeštena u donjem selu, blizu glavnog trga, prodavnice i lokalnih kafića. Priključena je na struju i vodu, a u kupatilu se nalaze WC i slivnik sa mogućnošću ugradnje tuša. Nekretnina je u vlasništvu prvog vlasnika i poseduje urednu dokumentaciju, što kupovinu čini znatno jednostavnijom i bezbrižnijom, navodi se u oglasu - a to na ostrvskom tržištu nije zanemarljiva prednost, s obzirom na to da starije nekretnine često imaju komplikovane vlasničke odnose i neuređenu papirologiju, piše u oglasu koji možete pogledati OVDE.

Bez terase, ali sa morem na dohvat ruke

Kuća nema terasu ni dvorište i to je činjenica koju svaki potencijalni kupac treba da ima na umu. Ipak, svega dvesta metara do mora, u kombinaciji sa ostrvom koje praktično živi napolju, predstavlja snažan argument. Na Susku se ne sedi unutra - leti se izlazi čim sunce svane, a vraća tek kada padne mrak.

Trend odlaska iz gradova koji je započeo tokom pandemije nije se zaustavio ni danas, a kupci sve više traže prostor, mir i prirodu, ali i dobru saobraćajnu povezanost. Susak je korak dalje od tog trenda - ali za one koji ga svesno biraju, teško da postoji pristupačnija ulaznica u ostrvski život na Jadranu. Kao vikendica, ova kuća nudi beg od gradske svakodnevice bez hotelskih cena. Kao stalni dom, predstavlja izbor koji zahteva ljubav prema tišini i izolaciji - ali oni koji upravo to traže, teško će pronaći bolju ponudu od ove.