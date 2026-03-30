Izgradnja Dunavskog koridora, jednog od najznačajnijih nacionalnih infrastrukturnih projekata, trenutno je u punom jeku. Ova brza saobraćajnica predstavlja projekat od vitalne važnosti za realizaciju nacionalnih interesa u oblasti infrastrukture, jer strateški spaja Požarevac, Veliko Gradište i Golubac sa Beogradom i Koridorom 10.

Savremeni put, projektovan za brzinu od 100 kilometara na čas, ne donosi samo bržu, bezbedniju i udobniju vožnju, već suštinski menja životni standard, unapređuje ekonomiju i stvara konkretne uslove za masovniji povratak dijaspore u istočnu Srbiju.

Dinamika radova i puštene deonice

Ukupna dužina brze saobraćajnice od skretanja sa auto-puta E-75 (petlja "Požarevac") do Golupca iznosi 67,94 kilometra, a značajan deo trase je već u funkciji. U februaru 2025. godine zvanično je pušteno u saobraćaj ukupno 31,85 kilometara (prva i deo treće poddeonice):

21 km na prvoj deonici - od mosta preko reke Jezave do kraja obilaznice oko Požarevca.

10,85 km na trećoj deonici - od početka obilaznice oko Velikog Gradišta do mesta Ponikve.

Trenutno su intenzivno u toku radovi na izgradnji preostalog dela trase u dužini od oko 36 kilometara. Završetak čitavog projekta do Golupca planiran je za novembar 2026. godine.

Impresivna infrastruktura

Trasa je podeljena na tri poddeonice, deo puteva se rekonstruiše i širi, dok se veliki deo gradi potpuno ispočetka. Kako bi se savladali složeni terenski uslovi, projektovana je izuzetno bogata infrastruktura, koja obuhvata između 52 i 62 objekta (mostova i nadvožnjaka), 5 do 6 petlji i 16 površinskih kružnih raskrsnica.

Posebno se ističe zaštitna oprema saobraćajnice koja garantuje maksimalnu bezbednost i ekološke standarde:

Zaštitna oprema saobraćajnice 121,3 km zaštitne ograde za puteve, 58,5 km žičane ograde, 1,5 km pešačke ograde, 9.650 kvadratnih metara aluminijumskih panela za zaštitu od buke

Most "Preko Jaruge"

Jedan od najzahtevnijih poduhvata na trasi je objekat kolokvijalno nazvan "Preko Jaruge", smešten na 65. kilometru. Ovaj deo se zapravo sastoji od dva paralelna mosta ukupne dužine 138 metara.

Zbog specifične konfiguracije terena, stubovi mosta su promenljive visine (od 11 do 21 metra) i fundirani su na šipovima dužine 18 metara. U konstruktivnom smislu, radovi na ovom mostu su završeni, a trenutno se obavljaju završni poslovi na izradi ivičnjaka, pešačkih staza i hidroizolaciji.

Ušteda vremena i strateški značaj za region

Završetak Dunavskog koridora drastično će smanjiti vreme putovanja i približiti istok Srbije prestonici. Prema procenama državnog vrha, od Beograda do Golupca stizaće se za oko sat i 15 do sat i 20 minuta, dok će put do Velikog Gradišta trajati manje od sat vremena.

Međutim, strateški plan je da se gradnja koridora ne zaustavi u Golupcu, već da se nastavi ka Brzoj Palanci. Tokom posete Zaječarskom i Borskom okrugu u februaru ove godine, predsednik Srbije Aleksandar Vučić potvrdio je da je obezbeđen novac za nastavak finansiranja te deonice.

Ovaj produžetak trajno će rešiti saobraćajna pitanja Kladova, Negotina, Majdanpeka, pa i Bora. Kada se taj deo završi, od Kladova do Beograda putovaće se manje od dva sata.

Predsednik opštine Kladovo, Saša Nikolić, naglašava višestruki značaj ove saobraćajnice. Pored bržeg i bezbednijeg putovanja, on posebno ističe zdravstveni aspekt, napominjući da je Kladovo udaljeno od tercijarnih zdravstvenih ustanova, te da brza saobraćajnica prema Beogradu i Nišu u hitnim situacijama bukvalno može spasiti živote. Očekuje se da će nova deonica od Golupca ka Požarevcu biti u potpunosti završena do početka letnje sezone, što će dodatno podstaći lokalni turizam.

Investicije i megaprojekat Đerdap 3

Pored saobraćajne infrastrukture, država planira širi razvojni zamah za ovaj deo zemlje. Istaknuta je neophodnost dovođenja novih proizvodnih pogona u kladovski kraj koji bi zaposlili lokalno stanovništvo, s posebnim fokusom na zapošljavanje žena. Ekonomska stabilnost predstavlja glavni preduslov za povratak građana iz dijaspore. U planu je i rekonstrukcija lokalnog Zdravstvenog centra, kao i uređenje lokalnih puteva, poput deonice Vrbica-Rtkovo.

Kada je reč o turizmu, obnovljena tvrđava Fetislam, uz Ramsku i Golubačku tvrđavu te Lepenski vir, predstavlja ogroman potencijal. Država razmatra i ideju o izgradnji novog mosta kod Ramske tvrđave, koji bi spojio Vršac i druge delove Vojvodine sa istokom Srbije, što bi imalo ogroman logistički značaj za Smederevo, Pančevo i Požarevac.

Kapitalni energetski projekat koji bi mogao u potpunosti promeniti ekonomsku sliku regiona je Đerdap 3. O ovom megaprojektu vode se razgovori sa partnerima iz Rumunije i Sjedinjenih Američkih Država. Reč je o ulaganjima koja se mere milijardama evra, od čega će se značajan deo sredstava sliti direktno u Kladovo i okolinu, označavajući početak nove ekonomske ere za čitav region.