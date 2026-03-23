Ministarka privrede Adrijana Mesarović izjavila je da izgradnja novih industrijskih zona i tehnoloških parkova širom Srbije predstavlja jedan od ključnih segmenata Strategije razvoja Srbije do 2030. godine.

Govoreći za Radio-televiziju Srbije (RTS), ona je navela da je planirano podizanje industrijskih parkova po uzoru na razvijene svetske centre, gde će poslovati međusobno povezane industrije zajedno sa kompletnim lancima snabdevanja.

- Želimo da Srbiju pozicioniramo kao tehnološko čvorište Evrope, zemlju koja spaja sirovinu i inteligenciju, tradiciju i inovacije - rekla je Mesarović.

Kao primer izdvojila je industrijski park u Inđiji, čija je izgradnja planirana na površini od oko 740 hektara, kao i park Mihajlo Pupin u Beogradu koji će se prostirati na 320 hektara. U okviru ovih kompleksa predviđena je izgradnja istraživačko-razvojnih centara, ali i proizvodnih pogona.

Pored toga, u planu je formiranje novih industrijskih zona u više gradova u Srbiji, među kojima su Ćuprija, Leskovac i Vranje, sa ciljem podsticanja ravnomernijeg regionalnog razvoja.

Mesarović je naglasila da će kroz projekte koje priprema Ministarstvo privrede biti izgrađeno oko 17 miliona kvadratnih metara industrijskih kapaciteta, što će omogućiti podizanje miliona kvadrata novih proizvodnih pogona i otvaranje novih radnih mesta.