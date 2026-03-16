Vest da kompanija ulazi u stečaj nikada ne dolazi sama. Sa njom stiže neizvesnost za zaposlene, strepnja poverilaca i gomila pitanja bez jasnih odgovora.

Šta zapravo znači kada firma ode u stečaj? Ko će naplatiti svoja potraživanja? I možda najvažnije - da li će radnici dobiti zaostale zarade?

Ova pitanja postaju posebno aktuelna svaki put kada neka veća kompanija najavi zatvaranje ili probleme sa likvidnošću. Modne kuće, industrijski giganti, mali preduzeća - stečaj ne bira. Ali pravila igre su ista za sve.

Kada zakon kaže "dosta"

Stečaj se ne proglašava preko noći, niti na osnovu nečijeg hira. Zakon jasno definiše uslove pod kojima kompanija može biti proglašena stečajnim dužnikom. Postoji nekoliko alternativnih razloga koji mogu pokrenuti ovaj postupak.

Prvi i najčešći razlog je trajnija nesposobnost plaćanja. To praktično znači da firma ne može da izmiri svoje obaveze u roku od 45 dana od dana kada su dospele.

Drugi signal upozorenja je potpuno obustavljanje svih plaćanja u neprekidnom trajanju od 30 dana. Zamislite kompaniju koja jednostavno prestane da plaća - dobavljačima, zaposlenima, državi.

Kada to traje mesec dana bez prekida, zakon prepoznaje ozbiljan problem.

Postoji i nešto što se zove preteća nesposobnost plaćanja. Ovo je situacija kada je očigledno da firma verovatno neće moći da ispuni svoje obaveze kada one dospeju. Još nema prekida plaćanja, ali svi znakovi pokazuju da je kolaps neizbežan.

Prezaduženost predstavlja četvrti stečajni razlog. Kada dugovi premaše vrednost imovine, matematika postaje neumoljiva. Firma jednostavno duguje više nego što vredi sve što poseduje.



Dve putanje kroz stečaj

Zanimljivo je da stečaj ne mora uvek značiti kraj priče. Postoje dva različita puta koja kompanija može da pređe - bankrotstvo ili reorganizacija.

Stečaj bankrotstvom podrazumeva prodaju imovine dužnika i namirenje poverilaca iz dobijenog novca. Ovo je onaj klasični scenario koji većina ljudi ima na umu kada čuje reč stečaj.

Mašine se prodaju, nekretnine idu na licitaciju, a sve što se dobije raspodeljuje se među onima kojima firma duguje.

Reorganizacija nudi drugačiji pristup. Kroz ovaj postupak usvaja se plan koji sud potvrđuje kao izvršnu ispravu. Tim planom se definiše koja dugovanja se otpisuju i kojom dinamikom će se plaćati preostali dugovi.

Kompanija nastavlja da postoji, ali pod novim uslovima. Ovo može biti spasonosno rešenje za firme koje imaju potencijal za oporavak.



Ko pokreće lavinu

Postupak stečaja može pokrenuti nekoliko različitih strana. Poverilac koji ne može da naplati svoja potraživanja ima pravo da podnese predlog.

Sam dužnik takođe može da inicira postupak - ponekad je to čak i najpošteniji potez prema svima uključenima.

Likvidacioni upravnik predstavlja treću stranu koja može podneti predlog.

Predlog se uvek podnosi stečajnom sudu, a to je privredni sud u mestu gde je sedište firme. Sud zatim odlučuje da li postoje uslovi za otvaranje stečajnog postupka.

Ovaj prethodni postupak može trajati najduže 30 dana. Ako sud utvrdi da postoji stečajni razlog, otvara se stečajni postupak i imenuje stečajni upravnik.

Za zaposlene dolazi kritičan trenutak. U momentu kada sud donese rešenje o otvaranju stečajnog postupka, nastaje otkazni razlog za sve ugovore o radu.

Stečajni upravnik zatim odlučuje o otkazu ugovora o radu. Ovo je realnost koju mnogi radnici teško prihvataju, ali zakon je nedvosmislen.



Bitka za mesto u redu

Kada firma ode u stečaj, svi žele da naplate svoja potraživanja. Ali novca obično nema dovoljno za sve. Zato zakon precizno određuje ko se namiruje prvi, ko drugi, a ko možda nikada neće videti svoj novac.

Svaki poverilac mora da podnese prijavu potraživanja sudu najkasnije u roku od 120 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u Službenom glasniku Republike Srbije. Ovaj rok nije formalnost.

Prijave podnete nakon isteka od 120 dana biće odbačene kao neblagovremene. Ti poverioci gube svaku šansu da naplate svoja potraživanja. Propuštanje ovog roka može biti kobna greška.

O svakom prijavljenom potraživanju odlučuje stečajni sud. Ako stečajni upravnik ospori neko potraživanje, poverilac mora da ga dokazuje u parničnom postupku.

Ovo može potrajati i dodatno zakomplikovati ionako složenu situaciju.

Redosled namirenja koji morate znati

Iz stečajne mase prvo se namiruju troškovi samog stečajnog postupka. Tek nakon toga na red dolaze obaveze stečajne mase. Stečajni poverioci se svrstavaju u isplatne redove, a ključno pravilo glasi - poverioci nižeg isplatnog reda namiruju se tek nakon što se namire poverioci višeg reda.

Za zaposlene je najvažnije razumeti gde se nalaze u ovoj hijerarhiji.

Prvi isplatni red obuhvata neisplaćene neto zarade zaposlenih i bivših zaposlenih. Ali postoji ograničenje - reč je o iznosu minimalnih zarada za poslednjih godinu dana pre otvaranja stečajnog postupka, uvećano za kamatu od dana dospeća do dana otvaranja stečajnog postupka.

Ako je radnik primao zaradu veću od minimalne, razlika spada u niži isplatni red.

Drugi isplatni red rezervisan je za potraživanja po osnovu javnih prihoda dospelih u poslednja tri meseca pre otvaranja stečajnog postupka.

Izuzetak su doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih – oni se namiruju u prvom isplatnom redu. Ovo pokazuje da zakon prepoznaje važnost zaštite penzijskih prava radnika.

Treći isplatni red pripada ostalim stečajnim poveriocima. Ovde se nalaze dobavljači, poslovni partneri i svi oni koji imaju legitimna potraživanja prema firmi.

Četvrti isplatni red obuhvata potraživanja nastala dve godine pre dana otvaranja stečajnog postupka po osnovu zajmova i sličnih aranžmana.

Kolektivno namirenje kao princip

Cilj stečaja je najpovoljnije kolektivno namirenje stečajnih poverilaca. To se postiže ostvarivanjem najveće moguće vrednosti stečajnog dužnika, odnosno njegove imovine. Ovaj kolektivni element ima svoju cenu – ide nauštrb individualnih interesa.

Kako to izgleda u praksi? Sva prijavljena i utvrđena potraživanja pojedinačno se stavljaju u odnos sa imovinom dužnika. Poverioci se zatim namiruju procentualno, srazmerno udelu svog potraživanja.

Ako stečajna masa pokriva samo 40% ukupnih dugova, svaki poverilac u istom isplatnom redu dobiće 40% svog potraživanja.

Ovo objašnjava zašto stečaj retko donosi puno zadovoljstvo bilo kome, osim možda advokatima koji vode postupak.

Uloga stečajnog upravnika

Stečajni upravnik nije samo administrator. On ima obavezu da tokom stečajnog postupka preduzima sve pravne radnje kako bi očuvao i uvećao stečajnu masu.

To uključuje i nešto što mnogi ne očekuju – pobijanje pravnih poslova stečajnog dužnika koji su prethodili otvaranju stečajnog postupka.

Zamislite sledeću situaciju: mesec dana pre otvaranja stečajnog postupka, firma je zaključila ugovor o nabavci robe i platila značajnu sumu.

Stečajni upravnik može pokušati da tu sumu vrati u stečajnu masu kako bi se namirili stečajni poverioci. Tužbama će nastojati da poništi sumnjive ugovore i naplati štetu koju je dužnik trpeo.

Ovo pokazuje da stečaj ima svoje zube. Transakcije koje su se činile završenima mogu biti dovedene u pitanje ako su obavljene u periodu neposredno pre stečaja.

Očekivanja nekad veća od realnosti

Ne treba se iznenaditi ako se stečajni poverioci ne naplate u celosti. Ovo je verovatno najteža istina koju treba prihvatiti. Stečaj po svojoj prirodi znači da firma nema dovoljno sredstava da izmiri sve obaveze. Da ima, ne bi ni bila u stečaju.

Radnici koji čekaju zaostale zarade, dobavljači koji su isporučili robu na odloženo plaćanje, država koja potražuje poreze – svi oni ulaze u proces sa nadom, ali često izlaze sa delimičnim namirenjem ili bez njega.

Stečaj predstavlja pravni mehanizam za uređeno zatvaranje ili reorganizaciju poslovanja. Nije savršen sistem, ali nudi strukturu u situaciji koja bi inače bila haotična.

Razumevanje pravila igre pomaže svima uključenima da donesu informisane odluke i zaštite svoje interese koliko je to moguće u datim okolnostima.