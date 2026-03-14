Broj kompanija u Nemačkoj koje su prošle godine zatražile pokretanje stečajnog postupka bio je najveći još od 2014. godine, pokazuju zvanični podaci objavljeni u petak.

Sudovi su tokom godine evidentirali ukupno 24.064 zahteva za stečaj, što predstavlja rast od 10,3 odsto u odnosu na 2024. godinu, saopštio je Savezni zavod za statistiku, prenosi agencija dpa.

Samo tokom decembra broj stečajeva porastao je za gotovo 14 odsto.

Nemačka ekonomija već duže vreme suočava se sa poteškoćama koje su započele tokom pandemije korona virusa, a dodatno su se produbile nakon izbijanja rata u Ukrajini.

Prošle godine privreda je ostvarila minimalan rast od 0,2 odsto, nakon dve uzastopne godine recesije, 2023. i 2024, kada je broj stečajeva bio veći za 20 odsto.

Iako je broj bankrotstava manji nego u godinama recesije, ukupna cifra zabeležena 2025. godine i dalje je najviša još od 2014, kada je sa tržišta nestalo 24.085 kompanija.

Najveći broj stečajeva u istoriji zabeležen je tokom vrhunca globalne finansijske krize 2009. godine, kada je bankrotiralo 32.687 firmi.

Ekonomski problemi u Nemačkoj doveli su i do povećanja broja ličnih bankrota. Tokom prošle godine stečajevi potrošača porasli su za 8,4 odsto i dostigli 77.219 slučajeva.

Najveće gubitke pretrpeli su sektori transporta i skladištenja, kao i ugostiteljstva i građevinarstva.