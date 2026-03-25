Slušaj vest

Zapadna Srbija trenutno prolazi kroz istorijsku transformaciju putne mreže koja ovaj region pozicionira kao jedno od ključnih saobraćajnih čvorišta u zemlji. Nakon otvaranja deonice auto-puta "Miloš Veliki" od Pakovraća do Požege, čiji se kapitalni efekti već uveliko osećaju na terenu, država uskoro pokreće novi, veliki projekat, izgradnju brze saobraćajnice koja će povezati Požegu i Užice.

Ova modernizacija mreže smatra se ključnim infrastrukturnim projektom ne samo za ekonomski razvoj i bezbednost, već i za strateško povezivanje Srbije sa susednim državama, Bosnom i Hercegovinom i Crnom Gorom.

Nova brza saobraćajnica Požega-Užice

Izgradnja nove deonice brze saobraćajnice na relaciji Požega-Užice, u dužini od 14,5 kilometara, direktno će spojiti Užice sa auto-putem. Planirano je da ova moderna saobraćajnica poveže više naselja duž trase, uključujući Požegu, Gorjane, Zlakusu i Sevojno.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je, tokom posete porodici Raković u Sevojnu kod Užica, najavio početak gradnje i istakao ogromnu vremensku uštedu koju će ovaj put doneti građanima:

- Kad imate brzu saobraćajnicu do ovde, onda će Užice biti povezano sa auto-putem. Od Užica će biti potrebno onda sat i po do Beograda, najviše sat i 35 minuta. To je neverovatna stvar - rekao je Vučić novinarima tokom posete porodici Raković u Sevojnu kod Užica.

Foto: Gemini ilustracija

Tunel Kadinjača i širenje mreže ka zapadu

Paralelno sa pravcem ka Užicu, projekat obuhvata i izgradnju tunela ispod Kadinjače. Ovaj objekat će obezbediti znatno bržu vezu prema Bajinoj Bašti i Tari. Dalji planovi podrazumevaju produžetak saobraćajnice ka Mačkatu, Beloj zemlji, graničnom prelazu Kotroman i Višegradu.

Govoreći o ovim obimnim radovima, predsednik Vučić je precizirao:

- Istovremeno počinjemo i ovde, oko tunela ispod Kadinjače i da taj deo spojimo sa Užicem i Bajinom Baštom. A opet će da nam ostane i onaj deo tamo Kremna i s te strane prema Tari. I kako god okrenete i onda do Kotromana i do Višegrada. Najvažniji je, kako bih rekao, glavni put koji vas spaja sa Zlatiborom i onda i sa opštinama južno od Zlatibora, dakle južno od Čajetine, od Nove Varoši, Priboja, Prijepolja, ali i ovde da povežete Užice - rekao je predsednik Vučić.

Foto: Instagram Printscreen

Koridori ka Sarajevu i regionalno povezivanje

Projekat brze saobraćajnice prema Užicu i Višegradu ima i širi, regionalni značaj. On predstavlja južni deo planirane trase strateškog povezivanja Beograda i Sarajeva, sa ciljem da se putovanje između dva glavna grada potencijalno skrati na svega sat i po vremena.

Povezivanje Beograda i Sarajeva oslanja se na dva ključna koridora:

Južni koridor: Ide preko Požege, Užica, tunela Kadinjača, prema Kotromanu i Višegradu u BiH.

Severni koridor: Ide severnije preko Tuzle, Brčkog i Bijeljine prema Kuzminu u Srbiji, gde se spaja na postojeći auto-put Beograd – Zagreb.

Ova dva pravca omogućiće brži protok ljudi i robe, jačanje regionalne saradnje i snažan ekonomski razvoj pograničnih područja.

Ekonomska ekspanzija Požege

Foto: Kurir, Printscreen

Nakon otvaranja deonice auto-puta "Miloš Veliki" od Pakovraća, pretvaranje Požege u centralno saobraćajno čvorište već donosi konkretne rezultate. Požega je dobila direktnu i brzu vezu sa Beogradom i centralnim delom zemlje. Vreme transporta do glavnog grada i najvećih distributivnih centara Srbije je smanjeno, dok su troškovi prevoza robe značajno pali.

Autoput je dodatno osnažio turizam u ovom delu Srbije. Požega se sada pozicionira kao prva velika stanica i „kapija“ za putnike koji idu ka Zlatiboru, Tari, Drvengradu i Mokroj Gori. Sve veći broj turista odlučuje da upravo ovde napravi pauzu ili produži svoj boravak.

Puštanjem u rad auto-puta, stari pravac kroz Ovčarsko-kablarsku klisuru, koji je godinama bio poznat po čestim saobraćajnim nesrećama. sada je rasterećen. Savremena infrastruktura omogućava sigurniju vožnju, a građanima Požege lakši i brži pristup zdravstvenim, kulturnim i obrazovnim centrima u Beogradu i drugim većim gradovima.

Pored započete deonice ka Užicu, otvaraju se vrata i za nove projekte ka jugu. Vlada Srbije je već započela pregovore o izgradnji nastavka autoputa od Požege ka Dugoj Poljani, preko Ivanjice. Ovaj pravac će dodatno i trajno povezati jugozapadnu Srbiju sa centralnim državnim koridorima.