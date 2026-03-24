Projektovana brzina: 100 kilometara na čas.

Dizajn: Dve fizički odvojene kolovozne trake, što je svrstava u najmodernija drumska rešenja u regionu.

Objekti na trasi: Predviđena je izgradnja 8 mostova, 3 petlje i 9 denivelisanih ukrštaja.

Rasterećenje saobraćaja: Oslobađa se postojeći put kroz Umku od višegodišnjeg pritiska teretnih vozila.

Privredni potencijal: Trasa se u Bariču odvaja od rečne obale i prolazi kroz industrijsku zonu, što podstiče ekonomski razvoj.

Ekološki i bezbednosni aspekt: Projekat uključuje hidrotehničko uređenje korita reke Save i, od izuzetnog značaja, stabilizaciju problematičnog klizišta u Dubokom.