Zaboravite na kolone od 7 ujutru: Beograd dobija novi most - Saobraćajnica od 4 trake i 4 kružna toka spaja grad i auto-put, ovo su svi detalji (FOTO)
Svakodnevne gužve pri ulasku u Obrenovac predstavljaju jedan od najvećih problema za građane ove opštine. Zastoji se redovno formiraju ujutru između 7 i 8 časova, kao i tokom popodnevnih špiceva (u periodima od 15 do 16, odnosno od 17 do 18 časova), kada je najveća frekvencija vozila zbog odlaska i povratka Obrenovčana sa posla.
Kao rešenje ove situacije i jedan od najvećih kapitalnih projekata, planira se izgradnja potpuno novog mosta na Kolubari. Na osnovu analize starosti postojećeg mosta, njegove visine i uslova na terenu, nadležni su doneli zaključak da je za bezbedan i komforan ulazak u Obrenovac neophodan novi objekat.
Skupština Gradske opštine Obrenovac je tokom 2025. godine donela Plan detaljne regulacije saobraćajnice sa mostom, koji su izradili Javno preduzeće za izgradnju Obrenovca i opštinsko Odeljenje za urbanizam. U toku je i izrada plana poslovanja JP „Putevi Srbije”, u kojem je planirana usluga izrade tehničke dokumentacije, koja će po usvajanju biti dostupna na uvid.
Tehničke karakteristike novog mosta
- Lokacija: 230 metara nizvodno od sadašnjeg mosta, u produžetku Ulice kralja Aleksandra Prvog.
- Dužina mosta: 380 metara.
- Dužina pristupnih saobraćajnica: 720 metara.
- Infrastruktura: 4 trake, dvostruki trotoari, biciklističke staze, razdelno ostrvo i zeleni pojas.
- Kružni tokovi: Planirana je izgradnja 4 kružna toka od ulaska u Zabran do ulaska na auto-put kod Mislođina.
Faze izgradnje i saobraćajna integracija
Celokupan projekat izgradnje nove infrastrukture u Obrenovcu biće sproveden kroz tri pažljivo isplanirane i međusobno povezane faze, čime se osigurava sistematski pristup radovima i postepeno uključivanje novih saobraćajnica u postojeću mrežu.
Prva faza
Prvi korak u realizaciji ovog kapitalnog projekta usmeren je na neophodne administrativne procedure pre početka radova na samom terenu. Konkretno, ova etapa obuhvata ishodovanje građevinskih dozvola potrebnih za podizanje same konstrukcije novog mosta na reci Kolubari.
Pored mosta, u ovoj fazi rešava se i dozvola za izgradnju pripadajuće putne infrastrukture, što uključuje planirane kružne tokove koji će biti pozicionirani kod Zabrana i na lokaciji poznatoj kao "Mala Kolubara".
Druga faza
Ovaj deo plana podrazumeva sveobuhvatnu pripremu za izgradnju novog nadvožnjaka koji će premošćavati auto-put. Njegova glavna funkcija biće direktno spajanje kružnog toka kod "Male Kolubare" sa planiranom kružnom raskrsnicom kod Mislođina.
Značajno je istaći da se mislilo i na alternativne vidove prevoza, pa će ovaj nadvožnjak, pored kolovoznih traka za motorna vozila, celom svojom dužinom sadržati i namenske staze za pešake i bicikliste.
Treća faza
Završna, treća faza ovog građevinskog poduhvata ima za cilj širu saobraćajnu integraciju opštine Obrenovac. U ovom koraku obaviće se finalno povezivanje novoizgrađenog kružnog toka kod Mislođina sa brzom saobraćajnicom I-B reda na deonici Ostružnica-Obrenovac. Na ovaj način, nova lokalna infrastruktura biće efikasno priključena na širi i moderniji državni putni pravac.
Povodom predstojećih radova, Opština Obrenovac upućuje zvaničan apel građanima:
- Molimo naše sugrađane da ukoliko je moguće koriste gradski prevoz, kao i alternativni ulaz u Obrenovac preko mosta kod TENT-a i isključenje sa auto-puta „Miloš Veliki” u Jakovu, posebno kada krene izgradnja mosta i pristupnih saobraćajnica kako bismo što je više moguće smanjili saobraćajne gužve.
Brza saobraćajnica Ostružnica-Obrenovac
Treća faza projekta u Obrenovcu direktno se naslanja na izgradnju brze saobraćajnice I-B reda Ostružnica-Obrenovac, koja predstavlja infrastrukturni prioritet potvrđen saglasnošću Vlade Srbije iz aprila 2025. godine.
Ova deonica, duga između 14,4 i 14,8 kilometara, prostire se kroz teritorije opština Obrenovac, Čukarica i Surčin (uključujući naselja Ostružnica, Umka, Mala Moštanica, Barič, Mislođin i Boljevci). Njena uloga je da integriše auto-put E-763 i Koridor X u jedinstvenu saobraćajnu celinu, povezujući Obrenovac sa južnom obilaznicom Beograda.
Projektovana brzina: 100 kilometara na čas.
Dizajn: Dve fizički odvojene kolovozne trake, što je svrstava u najmodernija drumska rešenja u regionu.
Objekti na trasi: Predviđena je izgradnja 8 mostova, 3 petlje i 9 denivelisanih ukrštaja.
Rasterećenje saobraćaja: Oslobađa se postojeći put kroz Umku od višegodišnjeg pritiska teretnih vozila.
Privredni potencijal: Trasa se u Bariču odvaja od rečne obale i prolazi kroz industrijsku zonu, što podstiče ekonomski razvoj.
Ekološki i bezbednosni aspekt: Projekat uključuje hidrotehničko uređenje korita reke Save i, od izuzetnog značaja, stabilizaciju problematičnog klizišta u Dubokom.
