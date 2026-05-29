Slušaj vest

Povodom danas objavljenog konkursa Ministarstva kulture za finansiranje i sufinansiranje projekata iz oblasti kulture i umetnosti u okviru programa specijalizovane izložbe Ekspo 2027 Beograd, kompanija EXPO 2027 d.o.o. Beograd poziva sve umetnike, kulturna udruženja i stvaraoce sa lokalne kulturne scene da uzmu učešće u ovom konkursu i predlože svoje ideje i projekte i tako postanu deo programa izložbe, koji će moći da vidi i doživi ceo svet.

Kako je navedeno u konkursnoj dokumentaciji Ministarstva, javni poziv je otvoren od 29. maja do 10. jula 2026. godine. Cilj konkursa je uključivanje domaće kulturne scene u program Ekspa 2027 i predstavljanje savremenog kulturnog i umetničkog stvaralaštva Srbije kroz temu „Igra(j) za čovečanstvo: sport i muzika za sve“.

Koje oblasti su obuhvaćene i koliki su budžeti?

Konkursni predlozi mogu da budu iz različitih umetničkih oblasti:

Muzički programi, film i audio-vizuelno stvaralaštvo

Pozorište, književnost i umetnička igra

Ulična i vizuelne umetnosti

Digitalno stvaralaštvo, arhitektura, performans i kulturno nasleđe Srbije

Za pojedinačne projekte predviđeno je finansiranje od najmanje 500.000 do najviše 8.000.000 dinara po projektu.

Pravo učešća imaju ustanove, umetnička i druga udruženja registrovana za obavljanje delatnosti kulture, umetnici, saradnici, odnosno stručnjaci u kulturi (pod uslovom da je podnosilac pravno lice), kao i drugi subjekti u kulturi, osim ustanova kulture čiji je osnivač Republika Srbija. Svaki subjekat može da podnese najviše dve prijave sa nacionalnim ili međunarodnim partnerima.

Kultura kao centralni sadržaj izložbe

- Konkurs praktično predstavlja prvi veliki zvanični poziv kulturnoj i kreativnoj sceni Srbije da uzmu učešće u kreiranju sadržaja za Ekspo 2027, kroz projekte koji povezuju umetnost, nauku, tehnologiju, muziku i društveni dijalog - istakla je Bojana Karajović, pozorišni producent i član Saveta za kulturu kompanije EXPO 2027.

Ona navodi da Ekspo 2027 kulturu postavlja kao jedan od centralnih sadržaja specijalizovane izložbe.

- Fokus nije samo na prezentaciji umetnosti, već i na društvenom uticaju kulture. Konkurs promoviše međunarodnu i lokalnu saradnju, inovacije i inkluziju kroz kulturne programe, a krajnji cilj konkursa je odabir najreprezentativnijih kulturnih praksi sa lokala koje će biti predstavljene svetu u okviru glavnog programa specijalizovane izložbe - ukazala je Karajović.

Otvorene konsultacije za sve zainteresovane

Bojana Karajović je najavila da će od 15. do 17. juna, u periodu od 10 do 13 časova, u kancelarijama kompanije EXPO 2027 Beograd biti organizovane konsultacije za sve zainteresovane za učešće na konkursu. U njima će, pored članova Saveta za kulturu kompanije EXPO 2027, učestvovati svi organizatori konkursa.

- Želimo da ovaj konkurs bude otvorena platforma za celokupnu kulturnu i umetničku scenu Srbije, u kojoj svi podnosioci prijava imaju jednake šanse da svojim idejama postanu deo programa Ekspa 2027 Beograd - zaključila je Karajović.

Konkursna dokumentacija sa svim detaljima i uslovima za prijavu dostupna je na zvaničnom veb sajtu Ministarstva kulture Republike Srbije.