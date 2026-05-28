Upravo to očekuje posetioce Ekspo Plejgraunda 2027 u Hali 5 Beogradskog sajma, gde Piksel Bloks (Pixel Blox), prva igraonica u Srbiji sa LED podom, zajedno sa Savremenom osnovnom školom i Savremenom gimnazijom, organizuje projekat „Srbija kroz vreme“, prvu vizuelnu i interaktivnu igru kroz istoriju Srbije na Balkanu.

U petak 29. maja i subotu 30. maja, od 11 do 18 časova, deca i roditelji imaće priliku da doslovno zakorače u svet istorije, nauke i budućnosti kroz iskustvo koje više liči na veliku futurističku video igricu nego na klasičnu radionicu ili muzejsku postavku.

Učenje kroz igru i istraživanje

Umesto sadržaja koji se samo posmatra, mališane školskog uzrasta očekuju svetleći LED podovi po kojima će se kretati, veliki interaktivni ekrani, specijalni video efekti, projekcije i timski izazovi kroz koje će učiti kroz igru, pokret i istraživanje.

Ceo prostor biće pretvoren u futurističku zonu zabave u kojoj će posetioci prolaziti kroz različite epohe Srbije – od vremena Nemanjića i srednjovekovnih fresaka, preko Mihajla Pupina i Nikole Tesle, pa sve do sveta robotike, energije i veštačke inteligencije.

Susret sa robotima i virtuelna realnost

Humanoidni robot: Posebnu pažnju najmlađih sigurno će privući humanoidni robot sa kojim će moći da razgovaraju, postavljaju pitanja i rešavaju zabavne zadatke.

Osnove programiranja i tehnologije: Deca će imati priliku da naprave svoje prve korake u programiranju, upravljaju pametnim robotima, savladavaju STEM poligone i kroz igru otkrivaju kako funkcionišu savremene tehnologije.

VR zona: Jedan od najatraktivnijih delova biće i VR zona, gde će uz pomoć naočara za virtuelnu realnost ulaziti u potpuno nove svetove i doživljavati edukativne sadržaje kao deo digitalne avanture.

Mali kreativci moći će da grade sopstvene projekte od LEGO kockica, rešavaju timske izazove i razvijaju maštu i logiku, dok će njihovi crteži uz pomoć specijalnih tehnologija oživljavati kao trodimenzionalne animacije na ekranima.

Organizatori najavljuju da je cilj projekta da deci približi istoriju, nauku i tehnologiju na moderan i zabavan način, kroz iskustvo u kojem publika postaje deo igre, a učenje prerasta u avanturu.