Kako se vode finansije kompanija poput Virgin Music Groupa, Ledo Plusa i Leanspacea? U Rovinj stižu oni koji već godinama upravljaju tim sistemima

Rovinj, 28. maja 2026. – Treće izdanje Finance.Weekenda održaće se od 24. do 27. septembra u Rovinju, u okviru najvećeg dosadašnjeg Weekend.19 festivala. Nakon dva uspešna izdanja koja su okupila ključne ljude iz finansija, bankarstva, tehnologije i sveta investicija, Finance.Weekend ove godine ulazi u fazu u kojoj finansije prestaju biti podrška biznisu i postaju njegov aktivni upravljački sistem. Jedan od keynote govornika ovogodišnjeg festivala je Stuart Mauchline, viši potpredsednik za finansije u Virgin Music Groupu, koji vodi globalne finansijske operacije van Severne Amerike. Njegov rad obuhvata konsolidovano globalno izveštavanje i finansijsko upravljanje na više kontinenata, uz snažan fokus na tržišta u razvoju poput Indije, Nigerije i Kine, gde se finansijske odluke donose u realnom vremenu i uz visok nivo kompleksnosti.

Foto: Finance.Weekend

U Rovinj dolazi i Tomislav Mesić, član Upravnog odbora i CFO Ledo Plusa sa više od 15 godina iskustva u vođenju finansijskih organizacija u složenim i regulisanim industrijama. Tokom karijere radio je na ključnim M&A procesima, post-merger integracijama i restrukturiranjima, uz snažan fokus na optimizaciju poslovanja, upravljanje rizicima i izgradnju finansijskih sistema koji podržavaju dugoročni rast kompanija.

Foto: Finance.Weekend

Pridružiće im se i Léa Raiche-Marsden, VP of Finance u Leanspaceu, koja radi na preseku finansija, operacija i strategije i pomaže brzorastućim organizacijama da finansije pretvore iz reporting funkcije u alat koji upravlja rastom i svakodnevnim odlukama.

Foto: Finance.Weekend

Finance.Weekend deo je Weekenda.19, koji u Rovinju okuplja više specijalizovanih festivala i stvara prostor gde se finansije, tehnologija, mediji i biznis sreću u istom razgovoru. Upravo ta povezanost industrija čini festival mestom gde finansije izlaze iz svoje tradicionalne uloge i postaju deo šire slike poslovne transformacije. Ono što Finance.Weekend razlikuje od klasičnih finansijskih događanja nije samo sadržaj, već energija koju stvara. Rovinj tih dana postaje mesto gde CFO-ovi izlaze iz uloge „vuka samotnjaka" i razgovaraju sa preduzetnicima, investitorima, tehnološkim liderima, HR stručnjacima i kreativcima. Upravo ta kombinacija različitih industrija, iskustava i perspektiva stvara atmosferu koja Finance.Weekend pretvara u platformu za nove ideje, saradnje i poslovne prilike.

Foto: Marko Lopac

Nakon što su prethodna izdanja otvorila teme digitalne transformacije, kvaliteta podataka i upravljanja rizikom, ovogodišnji fokus ide korak dalje: finansije kao operativni sistem poslovanja, veštačka inteligencija kao alat odlučivanja i redefinisanje uloge CFO-a u svetu koji se menja brže nego ikad.