Sanaciju savskih obala u Beogradu nadležni predstavljaju kao veliki infrastrukturni projekat hidrotehničkog održavanja i važan korak ka unapređenju javnih prostora, zaštiti životne sredine. Takođe, i kao pripremi grada za povećan turistički i rečni saobraćaj u susret izložbi EXPO 2027.

Projekat koji je trenutno u toku obuhvata dve zone, jednu na desnoj obali Save, u zoni Ušća uzvodno od sportskog centra "Milan Gale Muškatirović", u dužini od oko 1,5 kilometara, i drugu na levoj obali Save, od Ušća do mosta Gazela, u dužini od oko dva kilometra.

Prema zvaničnim informacijama, radovi podrazumevaju sanaciju obaloutvrde i forlanda, uklanjanje rečnih nanosa, čišćenje korita i odmuljavanje radi povećanja raspoložive dubine reke. Nadležni navode da će ove intervencije doprineti stabilnosti obale, protočnosti reke i bezbednosti plovidbe. Paralelno sa infrastrukturnim radovima planirana je i obnova pešačko-biciklističkih komunikacija, rekonstrukcija staza i platoa, postavljanje nove rasvete i urbanog mobilijara, kao i uvođenje novih sadržaja duž priobalja.

Iako je stvaranje rečnih nanosa prirodan proces, višegodišnje nekontrolisano gomilanje splavova, privezanih objekata i neuređenog otpada uz obalu dodatno je ubrzalo taloženje peska i mulja, kao i zadržavanje potopljenih stabala i različitog otpada u priobalnom pojasu.

Bagerovanje rečnog nanosa uz obalu u najvećoj meri je završeno, nakon čega se prešlo na sanaciju obaloutvrde i uređenje priobalja. Najobimniji radovi trenutno se izvode na levoj obali Save, gde je uz sanaciju u toku i izgradnja potpuno novog pristana za turističke brodove.

Novi pristan gradi se na potezu od Brankovog mosta do Ušća i deo je projekta proširenja kapaciteta međunarodnog putničkog pristaništa u Beogradu. U okviru priprema za EXPO 2027 planirana je izgradnja četiri nova privezna mesta, pri čemu svako može da primi po dva kruzera, odnosno ukupno osam brodova maksimalne dužine do 135 metara.

Projektom je predviđeno postavljanje plutajućih pontona povezanih sa obalom čeličnim mostovima sa zglobnim mehanizmima, dok će u koritu Save biti pobijeno ukupno 20 čeličnih šipova, dužine oko 30 metara i prečnika 80 centimetara, ispunjenih armiranim betonom.

Uz svaki vez planirano je sprovođenje kompletne infrastrukture za snabdevanje brodova električnom energijom i pijaćom vodom sa obale, što bi trebalo da omogući modernizaciju uslova za prihvat turističkih kruzera.

Planom je predviđena i revitalizacija prostora duž cele leve obale Save, od Ušća do Gazele, uključujući obnovu zelenila, rekonstrukciju pešačkih i biciklističkih staza, sportskih terena i platoa, kao i postavljanje nove javne rasvete, WiFi mreže i savremenog urbanog mobilijara.

Najavljena je izgradnja dečijih igrališta, trim staze i teretane na otvorenom, dok će u zoni novog pristana biti obnovljeni platoi i pešačke površine. Planirana je i izgradnja novih pešačkih rampi kako bi pristup niskoj obali bio omogućen osobama sa invaliditetom, starijima i roditeljima sa decom.

Nadležni najavljuju da bi svi radovi trebalo da budu završeni do kraja godine.