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Porodična kompanija Brazzale, osnovana još 1784. godine, prikupila je 10 miliona evra od italijanske državne razvojne banke Cassa Depositi e Prestiti i Cherry Bank, koristeći kao osnov za finansiranje proizvode koji se još nalaze u procesu sazrevanja, naveli su izvori upoznati sa transakcijom, piše Bloomberg.

Zalihe sira kao garancija

Italijanski proizvođači sira odavno koriste zalihe kao sredstvo za obezbeđivanje kredita. Mlekare već decenijama odlažu kolutove parmezana u trezore banke Credito Emiliano, čime dobijaju pristup finansiranju koje im omogućava da plate proizvođače mleka i pokriju ostale troškove dok sir ne bude spreman za prodaju.

Međutim, transakcija kompanije Brazzale prva je u kojoj finansijeri preuzimaju kontrolu nad zalihama, a ne samo pravo zaloge nad njima.

Takav aranžman omogućen je izmenama italijanskog zakona o sekjuritizaciji, koji sada dozvoljava kompanijama da obezbede finansiranje na osnovu neregistrovane imovine, uključujući prehrambene proizvode, sirovine i industrijske proizvode. Ranije su ovakve transakcije uglavnom bile ograničene na imovinu poput nekretnina i finansijskih potraživanja.

Novi zakonski okvir omogućava kompanijama da "isključe ovu imovinu iz svojih bilansa i oslobode likvidnost vezanu za zalihe“, bez čekanja da proizvodi budu prodati, izjavio je Pjetro Belone (Pietro Bellone), partner u advokatskoj kancelariji A&O Shearman u Milanu.

Novi izvor finansiranja

"Zakon sada izričito priznaje buduća potraživanja, osnovnu imovinu i povezana prava, prerađene proizvode i zamensku imovinu kao sredstva koja mogu biti izdvojena ili namenjena otplati transakcije sekjuritizacije“, rekla je Analiza Dentoni-Lita, partner u advokatskoj kancelariji Hogan Lovells Cadwalader u Rimu.

U slučaju kompanije Brazzale, posebno osnovano društvo Magazzino Italia otkupljivaće sir koji sazreva, dok će on i dalje ostati u skladištima proizvođača. Transakcija je organizovana kao revolving kreditna linija, čime se kompaniji obezbeđuje stalan izvor obrtnog kapitala tokom procesa sazrevanja i prodaje sira.

Za proizvođače čiji proizvodi zahtevaju višemesečno ili višegodišnje sazrevanje - od parmezana i suhomesnatih proizvoda do vina – ove reforme mogle bi otvoriti potpuno novi izvor finansiranja, pretvarajući skladišne zalihe u kolateral za kredite.

"Fondovima privatnog kreditiranja biće lakše da odobravaju zajmove obezbeđene zalihama“, ocenio je Belone.