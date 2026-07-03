Dodajte Kurir Biznis u vaš Google izbor

Slušaj vest

U Guči je održan stručni skup "Tradicionalna - zanatska prerada mleka u Srbiji“, na kojem je zvanično osnovano Udruženje seoskih sirara Srbije sa sedištem u ovom mestu.

Osnivači poručuju da je cilj udruženja očuvanje domaćeg stočarstva, unapređenje tradicionalne proizvodnje sireva i jačanje položaja malih proizvođača.

Na skupu je upozoreno da se stočarstvo u Srbiji nalazi u ozbiljnoj krizi. Prema podacima Popisa poljoprivrede iz 2023. godine, Srbija ima najmanji broj goveda u poslednjih 100 godina, a stanje je dodatno pogoršano tokom 2025. godine. Stočarstvo danas učestvuje sa svega oko 22 odsto u ukupnoj poljoprivrednoj proizvodnji, dok zemlja sve više zavisi od uvoza mleka, mesa i semena.

Analitičar Branislav Gulan istakao je da Srbija godišnje proizvede oko 1,37 milijardi litara mleka, ali da se tek nešto više od polovine otkupi za industrijsku preradu. Istovremeno, domaći sirevi se izvoze po nižim cenama, dok se skupi polutvrdi i tvrdi sirevi uvoze.

1/8 Vidi galeriju akakjaćakalćl Foto: Udruženje seoskih sirara Srbije

Novoosnovano udruženje okuplja proizvođače, stručnjake, veterinare, profesore i predstavnike malih mlekara iz cele Srbije, uključujući Vojvodinu i Kosovo i Metohiju. Njihov zajednički cilj je razvoj održive tradicionalne prerade mleka kroz edukaciju, stručnu podršku i promociju domaćih proizvoda.

Program rada predviđa zaštitu geografskog porekla sireva, razvoj kratkih lanaca snabdevanja, organizovanje "Puteva sireva Srbije“, unapređenje prodaje domaćih proizvoda i saradnju sa državnim institucijama radi poboljšanja uslova za proizvođače.

1/13 Vidi galeriju Osnivanje Udruženja seoskih sirada Srbije u Guči Foto: Udruženje seoskih sirara Srbije

Za predsednika Izvršnog odbora izabran je Jovan Bugarčić, diplomirani inženjer tehnologije mleka iz Guče, dok su u rukovodstvo izabrani predstavnici naučnih institucija, proizvođača i stručnjaka iz različitih krajeva Srbije.

Skup je završen izložbom i degustacijom tradicionalnih sireva, kajmaka i drugih mlečnih proizvoda iz različitih regiona Srbije, uz poruku da upravo kvalitet domaćih zanatskih proizvoda predstavlja najveću razvojnu šansu srpskog mlekarstva.