Slušaj vest

Berba duvana sorte virdžinija počela je pre mesec dana u Hrtkovcima, gde je ove sezone posejano oko 600 hektara.

Proizvođači na osnovu dosadašnjeg ubiranja listova očekuju prosečan prinos od oko 2,5 tone po hektaru, ali se nadaju da će prosek biti nadoknađen višom klasom duvana.5.000–6.000 hektara pod duvanom u Srbiji

Po rečima višegodišnjeg proizvođača duvana Živka Rajakovića, za "Dnevnik", ova godina je specifična u odnosu na ranije zbog velike suše i visokih temperatura i najezde insekata tripsa, koji pravi ekonomsku štetu listovima, usisava sokove i snižava kvalitet, do te mere da, kada se listovi osuše, budu nagoreli.

- Sve do ove godine protiv ovog insekta radile su dve zaštite, a ove sezone čak pet puta pokušavalo se da se insekt uništi i u tome nije bilo potpunog uspeha - ističe Rajaković.

2,5 tona po hektaru prosečan prinos

Ali ipak nema, napominje, novih zainteresovanih poljoprivrednika, već samo postojeći proizvođači uvećavaju površine.

Duvan se kod nas gaji na površinama između 5.000 i 6.000 hektara, a mogao bi na daleko većim površinama. Za duvan je važno, kaže, imati svoju njivu, biti vredan i istrajan i ne posustati kod prve prepreke.

- Naš duvan ima kvalitet koji drugi ne poseduju i kompanija u Senti ima kod ovdašnjih poljoprivrednika sigurnost i stabilnost u dugoročnom ugovaranju, što prerađivač ceni i finansira celokupnu proizvodnju. Tu spadaju i avansi za dnevnice sezonskih radnika, bez kojih se ne može raditi duvan. Svake nedelje predajemo osušeni duvan i pravimo računicu zaduživanja, odnosno razduživanja, sve dok ne stignemo do naše zarade - ističe Rajaković.

Foto: Shutterstock

Sat berbe 630 dinara i sve besplatno

Na Rajakovićevom gazdinstvu duvan će se brati još tokom septembra, sve do prvog mraza, i za to ima pouzdane i vredne radnike koji već petu godinu dolaze iz okoline Kostolca. U njegovoj kući, potpuno opremljenoj svim električnim uređajima, imaju sve besplatno, jedino što se o ishrani moraju pobrinuti. Kuvaju i snabdevaju se u prodavnicama.

- Satnica je 630 dinara. Na njivu se odlazi svakodnevno i koliko se sati radi, toliko se i zaradi. Ustaje se u dva sata ujutru i od tri sata na njivi se beru listovi do osam sati. Po povratku duvan se stavlja u sušaru, a osušeni pakuje. Oko podneva, a i ranije, radnici su slobodni i mogu se odmarati za naredni dan. Za red i disciplinu na njivi, ali i u kući, odgovoran je brigadir - naglasio je Živko Rajaković.

Na njegovom gazdinstvu prosečna cena osušenog duvana je za sada oko 720 dinara po kilogramu, jer ima različit kvalitet duvana, pošto se osušeni duvan razvrstava po klasama.

Kvalitetna sirovina, kaže, prepoznaje se po limun žutim listovima, čistoj lisnoj masi, elastičnosti kada se drži u ruci i ni previše suvim, a ni vlažnim listovima.