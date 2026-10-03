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Preduzeće Železnice Republike Srpske saopštilo je da je danas, u saradnji sa hrvatskim železničkoim operaterom "Log Rail", pokrenut prvi voz u tranzitu kroz Republiku Srpsku koridorom "Devet a", u cilju ubrzanja protoka roba železničkim transportom između EU i Srbije, kao i zemalja Zapadnog Balkana.

Železnička putanja prvog voza u tranzitu kroz Republiku Srpsku odvija se danas na relaciji Zagreb-Novi Sad, prenosi RTRS.

- Današnji zvaničan početak uspešne saradnje na relaciji Hrvatska-Srbija-Hrvatska kroz Republiku Srpsku, od Volinje preko Dobrljina i Zvornika do Brasine, garancija je brzog tranzita i sigurnog prevoza svih vrsta roba u okviru usluge teretnog saobraćaja Železnica - navodi se u saopštenju.

Zajednička organizacija transporta roba železnicom između hrvatskog "Log Raila" i Železnica Republike Srpske je maksimalno angažovanje na adekvatnom pružanju najpovoljnije i najbezbednije usluge transporta, kao i ubrzanju prevoza roba železnicom širom regiona.

Iz Železnica Republike Srpske navode da je prevoz roba iz Luke Rijeka i Luke Kopar garancija sigurnosti, brzine, tehničke i logističke zaštite, bezbednosti kao ekološki najprihvatljivijeg vida transporta kome su Železnice Srpske spremne da adekvatno odgovore.

Železnice Republike Srpske pozivaju i ostale železničke operatere u Srbiji i Hrvatskoj na zajedničku saradnju u okviru železničkog transporta, a u cilju bržeg i sigurnijeg prevoza roba koje su u tranzitu kroz Republiku Srpsku i FBiH.