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Građani Srbije će ove zime za grejanjeizdvajati od 60.000 do čak 250.000 dinara, u zavisnosti od toga da li se greju na gas, drva, pelet ili struju. Najjeftinije će proći domaćinstva koja koriste gas ili povoljnije ogrevno drvo, za šta će im trebati oko 60.000 dinara, grejanje na pelet koštaće 114.000 dinara, dok će oni koji se greju direktno na struju morati da izdvoje i duplo više!

Prema računici Agencije za energetiku, za grejanje prosečno izolovanog stana od 60 kvadrata na 20 stepeni tokom 180 dana potrebno je oko 9.000 kilovat-sati energije.

Grejanje na drva

Domaćinstva koja se greju korišćenjem drva u područjima Srbije u kojima se ono može nabaviti po nižim cenama, na primer 7.300 dinara po kubiku, i ukoliko imaju novije peći, čija je efikasnost veća, oko 65 odsto, troškovi grejanja iznosiće oko 60.000 dinara, navodi AERS.

Za domaćinstva koja koriste skuplje ogrevno drvo, od oko 10.200 dinara po kubiku, i imaju peći niže efikasnosti, trošak grejanja iznosiće oko 99.300 dinara. Kako navode iz Agencije, cene ogrevnog drveta u odnosu na prethodnu grejnu sezonu veće su do 13 odsto.

Drva za ogrev Foto: Selwyn / Alamy / Profimedia

Pelet

Što se tiče domaćinstva koja koriste pelet u efikasnijim pećima, konstruisanim za ovo gorivo, moraće da iskeširaju oko 114.000 dinara, što je, prema podacima AERS-a, oko 50 odsto više nego prethodne grejne sezone.

Prirodni gas ostaje među najpovoljnijim načinima grejanja. Troškovi su isti kao i prethodne sezone i iznose 59.500 dinara.

Skuplja varijanta je grejanje na ugalj i u zavisnosti od vrste kreće se od oko 81.000 do 102.000 dinara. Za domaćinstva koja koriste ulje za loženje trošak iznosi oko 167.600 dinara, dok je za propan-butan gas potrebno oko 187.000 dinara.

Kada je reč o električnoj energiji, troškovi grejanja ostaju nepromenjeni u odnosu na prethodnu godinu. Domovi koji imaju termoakumulacione peći, uz isključivo korišćenje jeftinije noćne tarife, za sezonu će izdvojiti oko 102.700 dinara. Ukoliko se peći dopunjavaju skupljom strujom samo dva sata dnevno, trošak raste za oko 40 odsto, na približno 142.000 dinara.

Cene grejanja za predstojeću zimu Foto: Shutterstock AI

Najskuplja struja

Najskuplje će proći domaćinstva koja struju koriste direktno u grejnim telima ili kotlovima za etažno grejanje. Njihov trošak, prema trenutnim cenama, prelazi 250.000 dinara za grejnu sezonu.

Iz AERS-a napominju da navedeni iznosi obuhvataju samo troškove nabavke energenta, odnosno goriva, i da u njih nisu uračunati investicioni troškovi, poput nabavke peći i ugradnje instalacija centralnog grejanja, kao ni troškovi periodičnih pregleda i održavanja.

Marko Dragić iz Nacionalne organizacije potrošača Srbije kaže za Kurir da niz faktora može dodatno uticati na samu uštedu tokom grejne sezone.

Marko Dragić Foto: Privatna Arhiva

- Ekološka efikasnost ima veliki uticaj na same troškove, pa tako domaćinstva koja imaju adekvatnu stolariju mogu znatno smanjiti račun. Važan je i kvalitet samog energenta, pa tako, na primer, gas kao najpovoljnija opcija treba da bude što kaloričniji kako bi ispunio očekivanja, a ujedno je i efikasan jer je ovo grejanje na dugme - ističe Dragić.

Cene grejanja

Vrsta grejanja Iznos

Prirodni gas 59.500

Ogrevno drvo 60.000

Skuplje ogrevno drvo i manje efikasna peć 99.300

Ugalj 81.000-102.000

TA peć, noćna tarifa 102.700

Pelet 114.000

TA peć uz dopunjavanje skupljom strujom 142.000

Lož-ulje 167.600

Propan-butan gas 187.000

Direktno grejanje na struju, električni kotlovi 250.000

* Iznosi su u dinarima

* Izvor AERS

U Beogradu bez poskupljenja

Sistem daljinskog grejanja u Beogradu u potpunosti je spreman za predstojeću grejnu sezonu, rekao je juče direktor JKP "Beogradske elektrane" Vanja Vukić.

Vanja Vukić Foto: Kurir Televizija

- Funkcionalne probe sistema daljinskog grejanja počinju danas i trajaće do 8. oktobra. Tokom tog perioda proveravaće se rad toplana, kotlarnica, toplovodne mreže, toplotnih predajnih stanica, a po potrebi i pojedinih unutrašnjih instalacija. Želim da naglasim da funkcionalne probe nisu takozvane tople probe i ne podrazumevaju početak isporuke toplotne energije korisnicima. Reč je o proveri rada sistema u cilju njegove pune spremnosti za početak sezone - rekao je Vukić.