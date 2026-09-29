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Kako se približava početak grejne sezone, domaćinstva u Srbiji ubrzano završavaju nabavku ogreva. Oni koji su drva, pelet ili ugalj kupili još tokom proleća i leta uspeli su da uštede, dok su kupce krajem septembra dočekale više cene, koje će, kako se približavaju hladni dani, verovatno nastaviti da rastu.

Kako je za Biznis Kurir rekao Saša Petrović, vlasnik jednog od većih stovarišta u Beogradu, trenutno je najveća potražnja za drvima i peletom.

- Nema gužve, kupaca ima, a potražnja za ogrevom je uobičajena za ovo doba godine. Nešto više se traži pelet mada ga sada ima dovoljno. Pelet se kupuje preko cele godine, a kupovina drva i uglja počinje od jula i avgusta pa nadalje. Kod nas se sada najviše prodaju drva i pelet - rekao je on.

Peleta ima dovoljno

Prema Petrovićevim rečima, u ponudi imaju oko 20 vrsta peleta, od domaćeg do uvoznog, a situacija sa snabdevanjem se polako stabilizuje i on veruje da ne bi trebalo da bude problema u danima koji dolaze.

- Cena peleta je od 42.000 do 48.000 dinara po toni. U zavisnosti od kvadrature grejne površine, ljudi kupuju od dve do 10 palata. Ima i onih koji kupuju i veće količine kako bi se osigurali da ga imaju tokom čitave grejne sezone. Naravno, pod uslovom da imaju prostor gde da drže veće količine peleta - naglasio je on.

Aktuelne cene ogreva Drva (bukva, hrast, cer), kubik od 10.500 do 11.700 Pelet, tona od 42.000 do 48.000

Pljevaljski ugalj, tona 21.000

Ugalj stanari, tona 19.500 * Cene s beogradskih stovarišta izražene u dinarima

Pelet Foto: Kurir Televizija

Za građane koji tek sada kupuju ogrev, pored cene, koja je presudna, važno je i da li je energent dostupan, kakvog je kvaliteta, da li je u cenu uračunata dostava i koliko će ga domaćinstvu zapravo biti potrebno za celu sezonu.

Bukva i hrast na ceni

Kada je u pitanju ogrevno drvo, najtraženiji su bukva i hrast, a cena zavisi da li se prodaju na metar, cela, isečena ili iscepana.

- Cena drveta je od 10.500 do 11.700 po kubiku, a sve zavisi šta kupujete. Bukva koja je, recimo, iscepana i spremna za loženje košta 11.700 po kubiku. U ovu cenu je uračunat i prevoz do kupca. Bagrem nemamo, prodajemo samo bukvu, hrast u cer, a cene su iste za sve vrste drveta - objasnio je Petrović.

U ponudi imaju i ugalj, a najviše se prodaje niskokalorični pljevaljski iz Crne Gore i stanari iz Doboja. Koks i slične vrste visokokaloričnog uglja koje su se nekad kupovale za centralno grejanje za kuće više nema.

Isplativost briketa Pored drveta, peleta i uglja, deo domaćinstava koristi brikete za grejanje. Njegova prednost je u tome što je jednostavniji za skladištenje i rukovanje od klasičnog ogrevnog drveta, ali konačna računica zavisi od cene po toni, toplotne moći i efikasnosti same peći. Prema trenutno dostupnim cenama u oglasima briketi se najčešće prodaju od 35.000 do 40.000 dinara po toni.

Foto: SkazovD/Shutterstock

Jedna od najvažnijih stvari koju kupci često previde je činjenica da ne postoji jedinstvena cena ogreva za celu Srbiju. Na cenu utiče mnogo faktora - gde kupujete ogrev, udaljenost stovarišta od proizvođača, troškovi transporta, lokalna potražnja i konkurencija među prodavcima. Zbog toga oglas s najnižom cenom ne mora automatski biti najjeftinija ponuda, pa je savet potrošačima da uporede cene na nekoliko stovarišta, sve stave na papir i izvedu kompletnu računicu pre nego što s parama u džepu krenu u kupovinu ogreva.

U unutrašnjosti drvo jeftinije

Cene ogreva su nešto jeftinije u unutrašnjosti Srbije u odnosu na Beograd. Tako se, recimo, kubik drveta u Kraljevu prodaje od 6.500 do 10.000 dinara, dok je u Prokuplju sečeno i cepano drvo oko 8.500 dinara, odnosno oko 9.200 dinara kad se prodaje na paleti. To znači da kupci mogu da uštede i do 3.000 dinara. Primetno je da je Vojvodina skupa gotovo kao Beograd. Tako su cene u Subotici najpribližnije beogradskim, pa se drva prodaju od 10.500 do 11.000 dinara.

Kada je u pitanju cena peleta, tu nema većih odstupanja i uglavnom se gotovo svuda prodaje u rasponu od 37.000 do 48.000 dinara.