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Redovno čišćenje kotla na pelet nije samo pitanje osnovnog održavanja, već direktno utiče na vaš mesečni račun za grejanje, jer samo jedan milimetar naslaga čađi na zidovima ložišta deluje kao izolator i smanjuje efikasnost prenosa toplote za 10 odsto. Iako prodavci često reklamiraju ove sisteme kao "potpuno automatizovane", stvarni intervali čišćenja zavise od kvaliteta goriva i intenziteta grejanja, a dele se u tri obavezne faze.

Nedeljno održavanje: Gorionik i pepeljara

Srce vašeg kotla je gorionik i on zahteva najčešću pažnju. Njegova začepljenost direktno blokira dotok vazduha, guši vatru i stvara opasnost od povratnog plamena.

Ukoliko koristite visokokvalitetan pelet klase A1, čišćenje gorionika i pražnjenje pepeljare ispod njega dovoljno je obaviti jednom u tri do pet dana.

Ukoliko koristite jeftiniji pelet klase A2 ili onaj bez sertifikata koji ostavlja dosta šljake i peska, gorionik se mora kontrolisati i usisavati svakog drugog dana, a neretko i svakodnevno, kako biste sprečili zagušenje.

Mesečno održavanje: Zidovi kotla i izmenjivači toplote

Jednom u tri do četiri nedelje, potrebno je uraditi dublje čišćenje unutrašnjosti kotla, za šta će vam biti potreban usisivač za pepeo i čelična četka.

Zidovi ložišta: Obavezno ostružite sve naslage čađi sa unutrašnjih zidova kotla sve dok ne dođete do čistog metala. Čist metal garantuje da će voda u sistemu maksimalno brzo preuzimati toplotu od vatre.

Turbulatori (opruge): Većina modernih kotlova ima ručku za čišćenje izmenjivača toplote koju treba energično povući gore-dole nekoliko puta nedeljno, ali jednom mesečno te cevi treba detaljno usisati kako bi dimni gasovi nesmetano odlazili ka odžaku.

Godišnje održavanje: Generalni servis pred sezonu

Ovo je posao koji se radi isključivo kada je kotao ugašen, najčešće po završetku grejne sezone ili neposredno pred njeno pokretanje u jesen. Generalni servis obuhvata detalje koje korisnici najčešće zaboravljaju, a koji izazivaju najskuplje kvarove.

Pražnjenje rezervoara za pelet: Na dnu rezervoara se tokom zime nakupi ogromna količina fine piljevine i drvene prašine. Ako se ne usisa, ta prašina će se zabetonirati vlagom iz vazduha i trajno zaglaviti puž (dozator), što povlači pregorevanje motora puža.

Čišćenje ventilatora dimnih gasova: Na krilca ventilatora se lepi sitna čađ, što ga usporava, kvari mu balans i uništava mu ležajeve.

Čišćenje dimnjaka: Iako pelet ne dimi kao ugalj, fina čađ se taloži u odžaku. Zapušen dimnjak vraća dim u kotlarnicu i aktivira sigurnosne senzore koji blokiraju rad celog sistema.

Investicija u namenski usisivač za pepeo isplatiće vam se već u prvom mesecu kroz smanjenu potrošnju peleta i besprekoran rad gorionika.