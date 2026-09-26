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Beograd ima jedno posebno pravilo kada su nekretnine u pitanju: nije dovoljno samo da piše „Beograd“ na adresi. Razlika između stana koji se proda gotovo čim se pojavi oglas i onog koji mesecima skuplja preglede može da bude nekoliko ulica, parking, starost zgrade, stanje papira, ali i cena koju je vlasnik zamislio. Kupci danas za isti novac mogu da pogledaju desetine stanova, pa vrlo brzo postaje jasno gde dobijaju više kvadrata, bolju povezanost ili manje ulaganja.

Zato se kod pojedinih perifernijih delova grada često postavlja pitanje gde se stanovi teže prodaju i zašto. Međutim, važno je da naglasimo da čak i u naselju koje ima slabiju potražnju jedan konkretan stan može da se proda veoma brzo ako ima dobru cenu, parking, funkcionalan raspored i urednu dokumentaciju. Sa druge strane, nekretnina na traženoj lokaciji može dugo da stoji ako je precenjena ili ima neki problem koji kupci odmah primete.

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Borča: cena je adut, ali kupci gledaju i infrastrukturu

Borča je među lokacijama koje privlače kupce prvenstveno nižom cenom kvadrata u odnosu na centralnije delove grada. Prema podacima objavljenim u septembru 2026. na osnovu baze oglasa, medijana tražene cene u Borči iznosila je oko 2.020 evra po kvadratu, pa bi za 150.000 evra u oglasima moglo da se nađe oko 74 kvadrata, što je ogromna razlika u odnosu na centralne lokacije, ali niža cena ne znači automatski da će se svaki stan brzo prodati.

Kod Borče dodatnu pažnju kupaca mogu da privuku pitanja infrastrukture i saobraćajne povezanosti, a upravo su to stvari koje mogu da utiču na odluku kada se porede dva slična stana. Bilo kako bilo, činjenica da je kvadrat jeftiniji privlači deo kupaca koji prvenstveno gledaju koliko kvadrata mogu da dobiju za svoj budžet. Zato se kod ove lokacije posebno vidi pravilo tržišta: jeftiniji stan nije nužno lak za prodaju ako ima problematičnu mikrolokaciju, papire ili lošu povezanost.

Takođe, kao jedan od razloga zašto kupci izbegavaju stanove u Borči, navode se saobraćajne gužve i svakodnevno putovanje preko Pančevačkog mosta, posebno neugodni za one koji rade u drugim delovima grada. Zbog toga deo kupaca, čak i kada im odgovara cena kvadrata, ipak bira druge lokacije koje smatra praktičnijim za svakodnevni život.

Foto: Beoinfo

Batajnica: više kvadrata za isti novac

Batajnica ima sličnu priču. Medijana tražene cene u septembru 2026. bila je oko 2.109 evra po kvadratu, prema bazi aktuelnih oglasa, što znači da kupac sa 150.000 evra na papiru može da cilja oko 71 kvadrat. Istovremeno, veliki broj oglasa znači da kupac ima mogućnost da poredi stanove, a kada ima mnogo sličnih nekretnina, prodavac mora dobro da pogodi cenu i ponudi nešto što se izdvaja.

To je posebno važno kod stanova koji su daleko od glavnih saobraćajnica, nemaju parking ili zahtevaju ozbiljna ulaganja. Drugim rečima, nije dovoljno reći „Batajnica je periferija“ i očekivati da je to odgovor na pitanje zašto se neki stan prodaje dugo.

Dva stana udaljena nekoliko ulica mogu imati potpuno različitu tržišnu privlačnost, pa kupci sve više gledaju konkretnu ulicu, prevoz, stanje zgrade, papire i ukupnu cenu.

Za mnoge, međutim, bude presudno to što je naselje na krajnjem severozapadu grada, pa odlazak do centra ili drugih delova Beograda može da zahteva dosta vremena, naročito u špicu. Kupci zato često razmišljaju unapred: nije im dovoljno da pronađu kvadrat koji mogu da plate, već žele da znaju koliko će svakog dana putovati, koliko im je blizu prevoz i koliko je lako dostupno sve što im je potrebno. Upravo zbog toga Batajnica za jedan deo tržišta ostaje manje privlačna opcija, uprkos tome što može da ponudi više prostora za uložen novac.

Ledine: mnogo novogradnje, ali i velika konkurencija

Ledine su posebno zanimljive jer su poslednjih godina dobile veliki broj novih stambenih objekata. U bazi oglasa iz septembra 2026. medijana tražene cene bila je oko 2.636 evra po kvadratu, a u ponudi je bilo više stotina oglasa. To znači da Ledine nisu jednostavno „jeftin kraj“, već tržište u kojem postoji širok raspon ponude i u kojem kupac može da bira između velikog broja stanova.

Ipak, velika ponuda ima i drugu stranu medalje: prodavac se takmiči sa komšijom. Ako pored vašeg stana postoji pet sličnih novogradnji, kupac može da pozove još nekoliko prodavaca i uporedi cenu, kvadraturu, parking, sprat, grejanje i kvalitet gradnje. Zato stan na Ledinama može da bude sasvim dobra nekretnina, ali precenjena nekretnina može mnogo duže da stoji u oglasima nego ona kojoj je cena realno postavljena.

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Mirijevo: veliko tržište, ali nije svaki stan isti

Mirijevo je još jedan primer lokacije koju nije korektno jednostavno proglasiti „lošom“, ali stan u Mirijevu nije baš svakom san snova. Medijana tražene cene u septembru 2026. bila je oko 2.500 evra po kvadratu, a baza oglasa pokazuje veliki broj nekretnina koje se nude kupcima. Samim tim, veliko tržište znači i veliku konkurenciju među prodavcima: kupac može da bira između različitih zgrada, starogradnje i novogradnje.

Mnogi kupci danas ne žele da kupe stan u Mirijevu, iako je ovo beogradsko naselje godinama važilo za jednu od dostupnijih opcija za one koji žele da se skuće u glavnom gradu. Visoke cene nekretnina, saobraćajne gužve, udaljenost od pojedinih delova grada i specifičnosti samog naselja utiču na odluku kupaca, pa se deo njih sve češće okreće drugim lokacijama. Posebno kada biraju stan za dugoročno stanovanje, kupci pažljivo vagaju ne samo kvadraturu i cenu, već i kvalitet života, infrastrukturu, prevoz i mogućnost kasnije prodaje nekretnine.

Rakovica - "problematični" udaljeni delovi

Aktuelni podaci u oglasima pokazuju da je tražena cena u Rakovici u avgustu 2026. bila oko 2.493 evra po kvadratu, uz više stotina stanova u ponudi. Specifičnost je što u ovom kraju pojedine udaljenije mikrolokacije mogu imati uži krug kupaca, posebno kada su slabije povezane sa ostatkom grada ili kada konkretan stan ima nedostatke.

Pojedini kupci izbegavaju stanove u udaljenijim delovima Rakovice, posebno kada procene da će im svakodnevno putovanje do centra Beograda oduzimati previše vremena. Iako se u ovim krajevima mogu pronaći povoljnije nekretnine u odnosu na atraktivnije gradske lokacije, kupcima često smetaju udaljenost, slabija povezanost pojedinih naselja sa gradskim prevozom, manje sadržaja u neposrednoj blizini i duže vreme potrebno za odlazak na posao ili u školu. Zbog toga deo onih koji imaju veći izbor radije traži stan na lokaciji koja je bliža glavnim saobraćajnicama i gradskim sadržajima.