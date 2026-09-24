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Isplata državne pomoći u iznosu od 6.000 dinara počela je 23. septembra i donela neočekivano, ali prijatno iznenađenje za deo građana Srbije koji pravo na novac ostvaruju po osnovu prava iz Akcionarskog fonda.

Pojedinim građanima koji su nosioci prava na besplatne akcije i kojima je uplaćen novac na račun, kada su otišli u Poštansku štedionicu ili Poštu po svoj novac, na šalterima su im isplaćeni neočekivani iznosi.

- Umesto očekivanih 6.000 dinara, isplaćeno mi je 7.700 dinara, odnosno 1.700 dinara više. Bila sam iznenađena, jer sam prethodno prodala akcije i nisam očekivala nikakav novac od dividendi - rekla je Ivana iz Beograda.

Njena sugrađanka Tatjana se takođe prijatno iznenadila.

- U Pošti mi je isplaćeno 6.700 dinara, što je za 700 dinara više od osnovnog iznosa pomoći - navela je Tatjana.

Mnogi su u prvom trenutku pomislili da je u pitanju o greška u sistemu. Međutim, reč je o obračunatim sredstvima koja su se godinama gomilala.

Dodatni novac koji je legao na račune ovih građana zapravo predstavlja neisplaćene, zaostale dividende iz prethodnih godina. Kako su za Mondo rekli u Pošti, i građanima koji su prodali svoje besplatne akcije na račune je legala dividenda od akcija dve kompanije koje nisu prodate.

Dakle, s obzirom na to da je reč o osobama koje su nosioci prava iz Akcionarskog fonda, pripisana su im akumulirana sredstva od dividendi kompanija čije akcije poseduju, a koja ranije nisu podizali.

Šta je Akcionarski fond i kako funkcioniše isplata dividendi?

Akcionarski fond je osnovan 2010. godine kao zatvoreno akcionarsko društvo. Njegova osnovna svrha i zadatak je da na jednom mestu okupi imovina koju nadležni nisu uspeli da prodaju tokom sprovođenja procesa privatizacije društvenih i državnih preduzeća. Konkretno, država je tu imovinu prenela na Akcionarski fond sa ciljem da se ona postepeno unovči, a sav ostvareni prihod sačuva i podeli građanima koji imaju pravo na besplatne akcije.

Vlasnici Akcionarskog fonda su velikom većinom građani Srbije. Građani u ukupnoj vlasničkoj strukturi poseduju čak 98,65 odsto akcija fonda, dok preostalih 1,35 odsto pripada Republici Srbiji. Pravo na ove akcije ostvarilo je tačno 4.822.175 građana.

Pravo na besplatne akcije ostvarili su punoletni državljani Srbije koji su na dan 31. decembra 2007. godine imali prebivalište u zemlji i nisu ranije dobili akcije u privatizacijama. Nakon prijave tokom 2008. godine i formiranja Evidencije nosilaca prava, svako sa spiska dobio je po sedam akcija Akcionarskog fonda, sa početnom nominalnom vrednošću od 550 dinara po akciji.

Od 2010. godine građani su dobili pakete besplatnih akcija koji sadrže: 5 akcija NIS-a, 1 akciju Aerodroma "Nikola Tesla", 31 akciju Telekoma Srbija i 7 akcija Akcionarskog fonda. Čak i ako ste u međuvremenu prodali akcije NIS-a i Aerodroma na Beogradskoj berzi, i dalje se zvanično vodite kao akcionar jer i dalje posedujete akcije Telekoma Srbija. Samim tim, vaš namenski račun u banci je i dalje aktivan. Upravo postojanje tog aktivnog računa omogućilo je državi da vam novčanu pomoć od 6.000 dinara uplati automatski, bez potrebe da se posebno prijavljujete.

Pošto akcije Telekoma nisu uključene u berzansko trgovanje, građani ih ne mogu slobodno prodati na tržištu i na taj način ih pretvoriti u gotovinu. Međutim, iako se akcijama Telekoma ne trguje, to ne znači da one nemaju vrednost. Građani kao akcionari imaju potpuno pravo na isplatu dividende, odnosno na deo profita koje to preduzeće ostvari u svom poslovanju. Telekom Srbija je stabilna i profitabilna kompanija koja redovno donosi odluke o raspodeli dobiti svojim akcionarima.

Primera radi, prema pisanju NIN-a, građanima koji od samog početka do sada uopšte nisu podizali novac sa svog namenskog računa, samo po osnovu akumuliranih dividendi Telekoma Srbija u ovom trenutku leži ukupno oko 2.643 dinara.

Kada su bile poslednje uplate dividendi?

NIS: Posredstvom Centralnog registra hartija od vrednosti, 22. oktobra 2025. godine kompanija NIS uplatila je dividendu svim građanima koji su na dan 10. juna 2025. godine (Dan dividende) posedovali akcije NIS-a. Neto iznos poslednje uplaćene dividende iznosi 23,95 dinara po akciji.

Telekom Srbija: Kompanija Telekom Srbija je 23. decembra 2025. godine uplatila dividendu građanima koji su na dan 17. juna 2025. godine posedovali njihove akcije. Neto iznos poslednje uplaćene dividende iznosi 2,38 dinara po akciji.

Isplata 6.000 dinara do 25. septembra

Podsetimo, 23. septembra je počeo drugi talas isplate jednokratne državne pomoći u iznosu od 6.000 dinara. Novac će leći na račune građanima koji su svoje pravo ostvarili putem prijave preko portala Uprave za trezor.

Građanima koji nemaju aktivan račun u Banci Poštanska štedionica automatski se otvara poseban račun za isplatu. Isplate se nastavljaju 24. i 25. septembra.

Provera statusa prijave kao i prijava reklamacija u vezi sa isplatom novčane pomoći je omogućena do 7. septembra 2027. godine.

Vodič u 4 koraka: Kako da proverite status uplate

Status uplate 6.000 dinara možete proveriti na zvaničnom portalu Uprave za trezor u 3 koraka:

Idite na portal idp.trezor.gov.rs;

Kliknite na opciju "Provera statusa prijave";

Unesite svoj JMBG i broj važeće lične karte;

Sistem će prikazati u kojoj se fazi nalazi uplata, na primer "Spreman za plaćanje" ili "Uplata obavljena", kao i tačan naziv banke u kojoj se vaš novac nalazi.