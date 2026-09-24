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Globalni sistem snabdevanja hranom u jesen 2026. godine pogođen je istorijskim, dvostrukim geopolitičkim šokom: istovremenom blokadom Crnog mora (ključnog za izvoz žitarica) i Ormuskog moreuza (centra za naftu i veštačka đubriva).

Ovi poremećaji, praćeni klimatskim ekstremima, trajno menjaju arhitekturu svetske prehrambene bezbednosti.

Kolaps globalne logistike i pad izvoza

Zbog ratnih razaranja lučke infrastrukture, izvoz pšenice iz Rusije i Ukrajine je prepolovljen. Tržište osiguranja je reagovalo drastičnim podizanjem premija, a vozarine su se udvostručile. Alternativni koridori su se pokazali neadekvatnim.

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Dunav i luka Konstanca: Suše, birokratija i nedostatak kapaciteta doveli su do ogromnih zastoja, višemesečnih čekanja brodova i neisplativih troškova transporta.

Baltičke rute: Preusmeravanje železnicom ka baltičkim lukama dodaje i do 100 dolara po toni na cenu transporta, što je komercijalno neodrživo.

Kriza u Ormuskom moreuzu

Bliskoistočni sukob blokirao je Ormuski moreuz, kroz koji prolazi 30% globalne trgovine veštačkim đubrivima. Posledično, cena uree je skočila za 70%. Visoki inputi i niske cene useva (u početku krize) potpuno su demotivisali poljoprivrednike da prihranjuju zemljište, što ugrađuje siguran pad prinosa u narednim sezonama na globalnom nivou.

Klimatski ekstremi kao multiplikator

El Ninjo i katastrofalne suše desetkovale su prinose u zemljama koje su mogle da nadomeste crnomorski manjak (SAD, Kanada, Australija, Argentina). Proizvodnja ovih sedam najvećih izvoznika beleži pad od skoro 11%. Zbog ovog pritiska, projekcije pokazuju globalni rast cena hrane od 11,8% u 2026. godini.

Srpski paradoks

Za razliku od svetskog deficita, Srbija je ostvarila rekordnu žetvu pšenice (oko 3,9 miliona tona), čime ima impresivan izvozni potencijal od 2,6 miliona tona. Ipak, poljoprivrednici su u nezavidnoj situaciji zbog logističkog apsurda.

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Pad cena i rast troškova: Zbog zakrčenosti Dunava i luke Konstanca, srpska pšenica ne može da stigne na svetsko tržište. Tržište je preplavljeno viškovima, što je oborilo domaću otkupnu cenu na neisplativih 19-22 dinara po kilogramu, dok su troškovi setve (zbog skupog đubriva i goriva) istorijski visoki.

Mere države: Kako bi ublažila udar, država je fiksirala cenu dizela za ratare na 184 dinara po litru (uz povraćaj akcize) i zamrzla maloprodajnu cenu hleba "Sava" na 65 dinara kako bi sprečila socijalne nemire i divljanje inflacije, koja u baznom obliku i dalje iznosi oko 4,5%.

Dugoročna rešenja

Srbija trenutno funkcioniše kao glavni prehrambeni stabilizator Zapadnog Balkana, ostvarujući ogroman suficit u trgovini unutar CEFTA regiona (posebno sa BiH i Crnom Gorom), jer je ovim zemljama obezbedila sigurno snabdevanje kopnenim putem.

Dugoročni opstanak srpskog agrara zavisi od napuštanja modela izvoza jeftinih sirovina u rasutom stanju. Spas leži u IPARD investicijama i prelasku na proizvode više dodate vrednosti (prerada, konditorski proizvodi) i ekološku poljoprivredu koja je manje zavisna od uvoznih petrohemijskih đubriva. Era jeftine hrane je završena, a pšenica je postala strateško geopolitičko oružje.