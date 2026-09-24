- Kao što smo i obećali - država preduzima mere neophodne da zaštiti gradjane kako ne bi osetili posledice ove globalne energetske krize, kao što nisu ni do sada. Zato smo odlučili da deo zaliha evro-dizela od oko 5.000 tona iz državnih rezervi pustimo ma tržište. Ranije ove nedelje rekla sam da očekujemo veoma visoku potrošnju u oktobru od oko 205.000 tona te da su kompanije prestale da uvoze zbog visokih troškova dizela na tržištu a koji je posledica globalnih sukoba i poremećaja, dok su zbog niskog vodostaja Dunava logistički troškovi visoki - i zato smo reagovali u najkraćem mogućem roku. Očekujemo da se ugovori sa kompanijama potpišu u narednih dan, dva i da krene povlačenje - kaže Ðedović Handanović.