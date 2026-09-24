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Vlada republike Srbije u tehničkom mandatu izglasala je puštanje 5.000 tona dizela iz obaveznih rezervi, kaže ministarka rudarstva i energetike u tehničkom mandatu Dubravka Ðedović Handanović.

- Kao što smo i obećali - država preduzima mere neophodne da zaštiti gradjane kako ne bi osetili posledice ove globalne energetske krize, kao što nisu ni do sada. Zato smo odlučili da deo zaliha evro-dizela od oko 5.000 tona iz državnih rezervi pustimo ma tržište. Ranije ove nedelje rekla sam da očekujemo veoma visoku potrošnju u oktobru od oko 205.000 tona te da su kompanije prestale da uvoze zbog visokih troškova dizela na tržištu a koji je posledica globalnih sukoba i poremećaja, dok su zbog niskog vodostaja Dunava logistički troškovi visoki - i zato smo reagovali u najkraćem mogućem roku. Očekujemo da se ugovori sa kompanijama potpišu u narednih dan, dva i da krene povlačenje - kaže Ðedović Handanović.

Ministarka dodaje i da će zalihe, uprkos ovom puštanju, u državnim skladištima ostati na visokom nivou jer je država na vreme planirala i punila svoja skladišta, te da su se rezerve naftnih derivata udvostručile od 2022.godine

Biznis Kurir

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