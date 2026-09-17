WMF fondacija i EUpravo zato su predstavili novi projekat koji meri kretanje Srbije ka Evropskoj uniji i, prema ovom istraživanju, Ministarstvo rudarstva i energetike jedno je od najuspešnijih ministarstava, odnosno ima veliki procenat ispunjenosti obaveza iz Plana 2026.

- Mislim da je jako bitno da znamo gde stojimo. Srbija je definitivno na evropskom putu i u tom smislu treba sprovesti odgovorne reforme koje su neophodne da bismo mogli da pristupimo Evropskoj uniji. Ja sam tako svoj zadatak i doživela, u smislu reformi koje Ministarstvo rudarstva i energetike treba da sprovede. To je pre svega u interesu građana Srbije, jer su to sve procesi koji vode ka sigurnijem, efikasnijem i produktivnijem energetskom sistemu - navodi Dubravka Đedović Handanović i ističe:

- Kad je reč o energetici, mi smo svakako deo regiona, granicama smo povezani sa zemljama Evropske unije, veliki broj njih razmenjuje energiju, električnu energiju, i bitno je da budemo što bolje povezani, da budemo što više usklađeni u donošenju različitih odluka, da razvijamo prekogranične projekte, jer to znači veću energetsku bezbednost za našu zemlju, ali i za zemlje u okruženju. Bez regionalne energetske sigurnosti nema ni sigurnosti pojedinačnih zemalja, uključujući Srbiju. Mislim da treba da nastavimo ovaj proces i ove aktivnosti, da stvorimo uslove, priključimo se jedinstvenom tržištu i povećamo i konkurentnost naše ekonomije, jer ako imate dobro razvijen energetski sektor, onda je to potpora za ekonomski razvoj.