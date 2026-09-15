Ovo je najperspektivnija opština u Srbiji: Brzim vozom ste u prestonici za tren, nezaposlenost sravnjena sa zemljom, jeftini kvadrati stvorili ekonomsko čudo
- Stara Pazova se izdvaja kao najperspektivnija opština u Srbiji, zahvaljujući državnim ulaganjima, industriji i dobroj povezanosti sa Beogradom i Novim Sadom.
- Brzi voz 'Soko' i blizina autoputa E-75 i aerodroma skratili su putovanja, pa je opština postala privlačna za kompanije, mlade porodice i investitore.
Kombinacija strateških državnih investicija, savršene geografske pozicije i snažnog industrijskog zamajca stvorila je od Stare Pazove ubedljivo najperspektivniju opštinu u Srbiji. Prema parametrima privrednog rasta, priliva kapitala, infrastrukturne opremljenosti i ekspanzije tržišta nekretnina, jasno je da ova sredina predstavlja jedinstven primer ekonomskog uspeha čiji se pravi vrhunac tek očekuje u narednih pet do deset godina.
Ono što je nekada bila isključivo tranzitna tačka i poljoprivredni kraj, danas je visokorazvijeni centar koji diktira tempo privrednog razvoja celog regiona. Stara Pazova je uspela da kapitalizuje sve svoje prednosti, transformišući se u magnet za svetske korporacije, ali i za mlade porodice koje traže visok kvalitet života.
Saobraćajna revolucija i neprevaziđen geostrateški položaj
Temelj dosadašnjeg, ali i budućeg razvoja ove opštine leži u njenoj besprekornoj umreženosti. Stara Pazova predstavlja savršenu sponu između Beograda i Novog Sada, funkcionišući kao srce najvećeg ekonomskog koridora u zemlji.
Modernizacija železnice podstakla mlade da ostanu
Najveći infrastrukturni iskorak predstavlja modernizacija pruge i brzog voza "Soko". Zahvaljujući ovom projektu, Stara Pazova je postala praktično integrisani deo prestonice, putovanje do centra Beograda ili Novog Sada sada traje svega petnaestak minuta, u uslovima maksimalnog komfora.
Opština se direktno naslanja na autoput E-75 (Koridor 10), ključnu saobraćajnicu koja povezuje srednju i južnu Evropu.
Blizina beogradskog aerodroma "Nikola Tesla", do kog se stiže za dvadesetak minuta vožnje, čini ovu lokaciju idealnom za međunarodne kompanije i logističke centre.
Industrijski zamajac i rekordna zaposlenost
Ekonomski profil Stare Pazove radikalno je promenjen dolaskom svetskih lidera iz oblasti visoke tehnologije, logistike i proizvodnje, čime su formirane impresivne radne zone, pre svega u Novoj Pazovi, Krnješevcima i samoj Staroj Pazovi.
Stara Pazova postala pravi industrijski grad otvaranem fabrike kompanije Muehlbauer 2025. godine. Izgradnja fabrike počela je početkom 2024. godine, a vrednost investicionog projekta iznosila je 29,5 miliona evra.
Zbog pomenute saobraćajne povezanosti, najveći domaći i strani trgovinski lanci, kao i špediterske kompanije, upravo su ovde izgradili svoje gigantske distributivne centre.
Nezaposlenost na istorijski niskom nivou
Zahvaljujući snažnom sektoru malih i srednjih preduzeća, koji tradicionalno karakteriše ovaj kraj, kao i velikim stranim ulaganjima, Stara Pazova se može pohvaliti jednom od najnižih stopa nezaposlenosti u državi.
Stopa nezaposlenosti u opštini Stara Pazova je izuzetno niska i kreće se između 3 i 5 odsto, što ovu sredinu svrstava u red opština sa najmanjom nezaposlenošću u Srbiji.
Tržište nekretnina u snažnoj ekspanziji
Ekonomska sigurnost i laka dostupnost milionskim gradovima izazvali su tektonske promene na lokalnom tržištu nekretnina. Stara Pazova danas doživljava pravi građevinski bum.
Širom opštine niču moderni stambeno-poslovni kompleksi koji prate najviše standarde gradnje. Investitori prepoznaju ogromnu potražnju, pa se gradi infrastruktura koja uključuje podzemne garaže, uređene zelene površine i komercijalne sadržaje u prizemlju.
Kako su cene kvadrata u Beogradu i Novom Sadu dostigle istorijske maksimume, Stara Pazova se profilisala kao savršena alternativa. Profesionalci, mladi bračni parovi i porodice sve češće biraju da žive u mirnijoj sredini gde za svoj novac mogu dobiti znatno više kvadrata i bolji kvalitet života, dok im brzi voz omogućava da na posao u prestonicu stižu brže nego iz mnogih beogradskih opština.
Vizija za narednih 5 do 10 godina
Na osnovu aktuelnih parametara, prognoze za narednu deceniju su izuzetno optimistične. Očekuje se da će Stara Pazova postepeno srastati sa rubnim delovima beogradskog i novosadskog regiona, formirajući snažan megalopolis.
Dalji razvoj "pametne" komunalne infrastrukture, proširenje industrijskih zona na bazi čistih tehnologija i nastavak trenda rasta cena nekretnina osiguraće njen status kao opštine sa najvišim potencijalom za život i investiranje u Republici Srbiji.
Biznis Kurir