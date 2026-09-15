Slušaj vest

Kombinacija strateških državnih investicija, savršene geografske pozicije i snažnog industrijskog zamajca stvorila je od Stare Pazove ubedljivo najperspektivniju opštinu u Srbiji. Prema parametrima privrednog rasta, priliva kapitala, infrastrukturne opremljenosti i ekspanzije tržišta nekretnina, jasno je da ova sredina predstavlja jedinstven primer ekonomskog uspeha čiji se pravi vrhunac tek očekuje u narednih pet do deset godina.

Ono što je nekada bila isključivo tranzitna tačka i poljoprivredni kraj, danas je visokorazvijeni centar koji diktira tempo privrednog razvoja celog regiona. Stara Pazova je uspela da kapitalizuje sve svoje prednosti, transformišući se u magnet za svetske korporacije, ali i za mlade porodice koje traže visok kvalitet života.

Foto: Kurir.rs

Saobraćajna revolucija i neprevaziđen geostrateški položaj

Temelj dosadašnjeg, ali i budućeg razvoja ove opštine leži u njenoj besprekornoj umreženosti. Stara Pazova predstavlja savršenu sponu između Beograda i Novog Sada, funkcionišući kao srce najvećeg ekonomskog koridora u zemlji.

Modernizacija železnice podstakla mlade da ostanu

Najveći infrastrukturni iskorak predstavlja modernizacija pruge i brzog voza "Soko". Zahvaljujući ovom projektu, Stara Pazova je postala praktično integrisani deo prestonice, putovanje do centra Beograda ili Novog Sada sada traje svega petnaestak minuta, u uslovima maksimalnog komfora.

Opština se direktno naslanja na autoput E-75 (Koridor 10), ključnu saobraćajnicu koja povezuje srednju i južnu Evropu.

Blizina beogradskog aerodroma "Nikola Tesla", do kog se stiže za dvadesetak minuta vožnje, čini ovu lokaciju idealnom za međunarodne kompanije i logističke centre.

1/8 Vidi galeriju Voz "Soko" je sa železničke stanice Beograd centar tačno u 12 sati krenuo za Suboticu. Foto: Nemanja Nikolić

Industrijski zamajac i rekordna zaposlenost

Ekonomski profil Stare Pazove radikalno je promenjen dolaskom svetskih lidera iz oblasti visoke tehnologije, logistike i proizvodnje, čime su formirane impresivne radne zone, pre svega u Novoj Pazovi, Krnješevcima i samoj Staroj Pazovi.

Stara Pazova postala pravi industrijski grad otvaranem fabrike kompanije Muehlbauer 2025. godine. Izgradnja fabrike počela je početkom 2024. godine, a vrednost investicionog projekta iznosila je 29,5 miliona evra.

Zbog pomenute saobraćajne povezanosti, najveći domaći i strani trgovinski lanci, kao i špediterske kompanije, upravo su ovde izgradili svoje gigantske distributivne centre.

Nezaposlenost na istorijski niskom nivou

Zahvaljujući snažnom sektoru malih i srednjih preduzeća, koji tradicionalno karakteriše ovaj kraj, kao i velikim stranim ulaganjima, Stara Pazova se može pohvaliti jednom od najnižih stopa nezaposlenosti u državi.

Stopa nezaposlenosti u opštini Stara Pazova je izuzetno niska i kreće se između 3 i 5 odsto, što ovu sredinu svrstava u red opština sa najmanjom nezaposlenošću u Srbiji.

Foto: Shutterstock

Tržište nekretnina u snažnoj ekspanziji

Ekonomska sigurnost i laka dostupnost milionskim gradovima izazvali su tektonske promene na lokalnom tržištu nekretnina. Stara Pazova danas doživljava pravi građevinski bum.

Širom opštine niču moderni stambeno-poslovni kompleksi koji prate najviše standarde gradnje. Investitori prepoznaju ogromnu potražnju, pa se gradi infrastruktura koja uključuje podzemne garaže, uređene zelene površine i komercijalne sadržaje u prizemlju.

Kako su cene kvadrata u Beogradu i Novom Sadu dostigle istorijske maksimume, Stara Pazova se profilisala kao savršena alternativa. Profesionalci, mladi bračni parovi i porodice sve češće biraju da žive u mirnijoj sredini gde za svoj novac mogu dobiti znatno više kvadrata i bolji kvalitet života, dok im brzi voz omogućava da na posao u prestonicu stižu brže nego iz mnogih beogradskih opština.

Vizija za narednih 5 do 10 godina

Na osnovu aktuelnih parametara, prognoze za narednu deceniju su izuzetno optimistične. Očekuje se da će Stara Pazova postepeno srastati sa rubnim delovima beogradskog i novosadskog regiona, formirajući snažan megalopolis.

Dalji razvoj "pametne" komunalne infrastrukture, proširenje industrijskih zona na bazi čistih tehnologija i nastavak trenda rasta cena nekretnina osiguraće njen status kao opštine sa najvišim potencijalom za život i investiranje u Republici Srbiji.