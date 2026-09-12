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Ovim događajem će i na terenu započeti realizacija jednog od najznačajnijih infrastrukturnih megaprojekata u modernoj istoriji naše zemlje.

Ovom događaju prethodilo je nedavno potpisivanje komercijalnog ugovora o projektovanju i izgradnji, kao i ugovora o predfinansiranju sa renomiranom kineskom kompanijom Šandong. Svečanom potpisivanju prisustvovali su predsednik Vučić, ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Aleksandra Sofronijević, direktor "Koridora Srbije" Aleksandar Antić, kao i direktor ogranka Šandong za Srbiju, Čang Sjusijen. Kako je tom prilikom istaknuto, vrednost ovog impresivnog projekta iznosi čak 1,3 milijarde evra.

Trasa duga 242 kilometra: Spajanje pola Srbije

Nova saobraćajnica, koju mnogi već s pravom nazivaju "žilom kucavicom" centralne Srbije, predstavlja strateški pravac koji će trajno povezati srce Šumadije sa istokom zemlje i ključnim međunarodnim koridorima E-75 i E-763.

Kada bude u potpunosti završen, koridor "Vožd Karađorđe" prostiraće se na ukupnoj dužini od 242 kilometra i obuhvatiće teritorije brojnih opština i gradova, među kojima su Sopot, Mladenovac, Lazarevac, Aranđelovac, Topola, Rača, Lapovo, Velika Plana, Svilajnac, Despotovac i Bor.

Foto: Printscreen

Prva faza radova obuhvata izuzetno zahtevnu deonicu dugu 82,7 kilometara, a mašine koje izlaze na teren ovog proleća radiće na dve ključne celine:

Lazarevački pravac: Trasa se proteže od Čibutkovice i Progoreoca, preko istorijskog Orašca, pa sve do Aranđelovca. Planirano je da radovi na ovom delu iz pravca Lazarevca budu potpuno okončani najkasnije do 2030. godine.

Trasa se proteže od Čibutkovice i Progoreoca, preko istorijskog Orašca, pa sve do Aranđelovca. Planirano je da radovi na ovom delu iz pravca Lazarevca budu potpuno okončani najkasnije do 2030. godine. Mladenovački pravac: Povezivanje ide od petlje Mali Požarevac, preko Mladenovca, do Aranđelovca.

Govoreći o široj putanji i umrežavanju gradova, predsednik Vučić je pojasnio njene benefite:

- Idemo na Viševac, pa na Raču i Markovac i izlazimo na petlji Markovac-Svilajnac. Sad kad čovek iz Aranđelovca bude želeo, može da ide ovim putem za Beograd, a može da ide i za Niš.

Nova trasa biće opremljena najmodernijim objektima projektovanim za visoku frekvenciju vozila uz maksimalnu bezbednost. To podrazumeva izgradnju masivnih mostova preko velikih vodotokova, bezbedne nadvožnjake preko postojećih pruga, kao i savremene denivelisane raskrsnice sa visokom propusnom moći.

Od Mladenovca do Beograda za 30 minuta

Izgradnja ovog puta doneće višestruke benefite celokupnom društvu. Pored drastičnog smanjenja saobraćajnih gužvi i poboljšanja kvaliteta vazduha u urbanim sredinama, brza saobraćajnica stvara preduslove za dolazak velikih investitora u dosad saobraćajno izolovane delove Šumadije i Pomoravlja.

Foto: Gemini ilustracija

Ipak, najdirektniji benefit osetiće sami građani. Izgradnjom direktne veze od Malog Požarevca do Mladenovca, putovanje do Beograda trajaće svega 30 minuta. Predsednik je posebno naglasio značaj integracije ovog regiona:

- Konačno ćemo Mladenovac i Lazarevac da spojimo ne samo sa Aranđelovcem, već u potpunosti i sa Beogradom. Ali će i Mladenovac, i Sopot, i Lazarevac, ali i Topola i Rača i Kragujevac, na kraju krajeva sva mesta u našoj Šumadiji i Rudnik, biti neuporedivo bolje povezani sa Beogradom nego što su bili do sada.

Pored industrijskog napretka i rasta zaposlenosti, jedan od ključnih aspekata je valorizacija turističkog potencijala centralne Srbije, što otvara vrata za snažan razvoj ugostiteljstva i lokalnih privrednih grana.

Vrhunac infrastrukturnog razvoja

Koliko je ovaj projekat kapitalan, potvrđuje i poruka da „cela Srbija, baš kao jedna porodica, mora da stane iza ovog kraja“. Kao dodatni podsticaj lokalnoj infrastrukturi, paralelno je najavljena i izgradnja lokalnog puta Rogača–Ranilovac–Aranđelovac u dužini od 16 kilometara, investicija vredna blizu 4,5 miliona evra.

Foto: Marko Karović

Realizacija "Vožda Karađorđa" dolazi u trenutku kada Srbija beleži vrhunac najintenzivnijeg ciklusa infrastrukturnog razvoja u svojoj istoriji – podsetimo samo da je u decembru 2024. godine u saobraćaj pušteno neverovatnih 156 kilometara novih auto-puteva. Zato ovaj koridor, kako se ističe u planovima, ne predstavlja samo asfalt, već je snažan pokretač privredne stabilnosti, ravnomernog regionalnog razvoja i garant znatno višeg životnog standarda za generacije koje dolaze.