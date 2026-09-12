Počinju radovi na mega-saobraćajnici vredni 1,3 milijarde evra: "Vožd Karađorđe" prostiraće se na 242 kilometra i spajaće pola Srbije
- Počinju radovi na brzoj saobraćajnici 'Vožd Karađorđe', projektu vrednom 1,3 milijarde evra, uz prisustvo predsednika Vučića.
- Koridor će biti dug 242 kilometra i povezaće Šumadiju sa istokom Srbije i koridorima E-75 i E-763.
- Prva faza obuhvata 82,7 kilometara, a od Mladenovca do Beograda putovanje bi trebalo da traje oko 30 minuta.
Ovim događajem će i na terenu započeti realizacija jednog od najznačajnijih infrastrukturnih megaprojekata u modernoj istoriji naše zemlje.
Ovom događaju prethodilo je nedavno potpisivanje komercijalnog ugovora o projektovanju i izgradnji, kao i ugovora o predfinansiranju sa renomiranom kineskom kompanijom Šandong. Svečanom potpisivanju prisustvovali su predsednik Vučić, ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Aleksandra Sofronijević, direktor "Koridora Srbije" Aleksandar Antić, kao i direktor ogranka Šandong za Srbiju, Čang Sjusijen. Kako je tom prilikom istaknuto, vrednost ovog impresivnog projekta iznosi čak 1,3 milijarde evra.
Trasa duga 242 kilometra: Spajanje pola Srbije
Nova saobraćajnica, koju mnogi već s pravom nazivaju "žilom kucavicom" centralne Srbije, predstavlja strateški pravac koji će trajno povezati srce Šumadije sa istokom zemlje i ključnim međunarodnim koridorima E-75 i E-763.
Kada bude u potpunosti završen, koridor "Vožd Karađorđe" prostiraće se na ukupnoj dužini od 242 kilometra i obuhvatiće teritorije brojnih opština i gradova, među kojima su Sopot, Mladenovac, Lazarevac, Aranđelovac, Topola, Rača, Lapovo, Velika Plana, Svilajnac, Despotovac i Bor.
Prva faza radova obuhvata izuzetno zahtevnu deonicu dugu 82,7 kilometara, a mašine koje izlaze na teren ovog proleća radiće na dve ključne celine:
- Lazarevački pravac: Trasa se proteže od Čibutkovice i Progoreoca, preko istorijskog Orašca, pa sve do Aranđelovca. Planirano je da radovi na ovom delu iz pravca Lazarevca budu potpuno okončani najkasnije do 2030. godine.
- Mladenovački pravac: Povezivanje ide od petlje Mali Požarevac, preko Mladenovca, do Aranđelovca.
Govoreći o široj putanji i umrežavanju gradova, predsednik Vučić je pojasnio njene benefite:
- Idemo na Viševac, pa na Raču i Markovac i izlazimo na petlji Markovac-Svilajnac. Sad kad čovek iz Aranđelovca bude želeo, može da ide ovim putem za Beograd, a može da ide i za Niš.
Nova trasa biće opremljena najmodernijim objektima projektovanim za visoku frekvenciju vozila uz maksimalnu bezbednost. To podrazumeva izgradnju masivnih mostova preko velikih vodotokova, bezbedne nadvožnjake preko postojećih pruga, kao i savremene denivelisane raskrsnice sa visokom propusnom moći.
Od Mladenovca do Beograda za 30 minuta
Izgradnja ovog puta doneće višestruke benefite celokupnom društvu. Pored drastičnog smanjenja saobraćajnih gužvi i poboljšanja kvaliteta vazduha u urbanim sredinama, brza saobraćajnica stvara preduslove za dolazak velikih investitora u dosad saobraćajno izolovane delove Šumadije i Pomoravlja.
Ipak, najdirektniji benefit osetiće sami građani. Izgradnjom direktne veze od Malog Požarevca do Mladenovca, putovanje do Beograda trajaće svega 30 minuta. Predsednik je posebno naglasio značaj integracije ovog regiona:
- Konačno ćemo Mladenovac i Lazarevac da spojimo ne samo sa Aranđelovcem, već u potpunosti i sa Beogradom. Ali će i Mladenovac, i Sopot, i Lazarevac, ali i Topola i Rača i Kragujevac, na kraju krajeva sva mesta u našoj Šumadiji i Rudnik, biti neuporedivo bolje povezani sa Beogradom nego što su bili do sada.
Pored industrijskog napretka i rasta zaposlenosti, jedan od ključnih aspekata je valorizacija turističkog potencijala centralne Srbije, što otvara vrata za snažan razvoj ugostiteljstva i lokalnih privrednih grana.
Vrhunac infrastrukturnog razvoja
Koliko je ovaj projekat kapitalan, potvrđuje i poruka da „cela Srbija, baš kao jedna porodica, mora da stane iza ovog kraja“. Kao dodatni podsticaj lokalnoj infrastrukturi, paralelno je najavljena i izgradnja lokalnog puta Rogača–Ranilovac–Aranđelovac u dužini od 16 kilometara, investicija vredna blizu 4,5 miliona evra.
Realizacija "Vožda Karađorđa" dolazi u trenutku kada Srbija beleži vrhunac najintenzivnijeg ciklusa infrastrukturnog razvoja u svojoj istoriji – podsetimo samo da je u decembru 2024. godine u saobraćaj pušteno neverovatnih 156 kilometara novih auto-puteva. Zato ovaj koridor, kako se ističe u planovima, ne predstavlja samo asfalt, već je snažan pokretač privredne stabilnosti, ravnomernog regionalnog razvoja i garant znatno višeg životnog standarda za generacije koje dolaze.
Biznis Kurir