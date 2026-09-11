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Postoje ljudi koji u avion ulaze sa pasošem, slušalicama i punjačem. A postoje i oni koji pre ukrcavanja urade još jednu važnu stvar - kupe kafu. Mislili ste da je kafa u avionu samo kafa? Posada aviona navodno ima sasvim drugačiji pogled na taj jutarnji napitak.

Prema iskustvima sadašnjih i bivših članova kabinskog osoblja koje je prikupio Southern Living, deo stjuardesa i stjuarda izbegava dva vrlo popularna napitka u avionu: kafu i čaj. Razlog nije tajna čudna dijeta posade, nego voda koja se koristi za njihovu pripremu.

Problem, navodno, gde ga putnici nikad ne vide

Za pripremu toplih napitaka koristi se voda iz rezervoara ugrađenih u avion. A upravo ti rezervoari, prema sagovornicima časopisa, nisu nešto o čemu članovi posade vole da razmišljaju dok pijuckaju jutarnju kafu.

Neki bivši članovi posade tvrde da su tokom održavanja videli unutrašnjost rezervoara i da prizor nije bio posebno privlačan. Pominju se i naslage minerala, kao i mogućnost bakterijske kontaminacije.

Ali ima i onih negativnih Foto: Profimedia

Drugim rečima, dok vi gledate kroz prozor i divite se oblacima, vaša kafa je možda prošla kroz sistem o kome radije ništa ne biste znali.

Neki članovi posade zato imaju jednostavno pravilo. Ako piće dolazi iz zatvorene flaše ili limenke – može, ali ako dolazi iz sistema za vodu u avionu – bolje ne. Pojedini bivši stjuardi čak navode da su tokom rada nosili sopstvene kesice čaja i koristili flaširanu vodu koju bi zagrejali u avionu.

A postoje i oni koji jednostavno kupe kafu na aerodromu pre ukrcavanja. Problem rešen, živci mirni, kafa popijena.

Istraživanja dodatno komplikuju priču

Članak navodi i podatke američke Agencije za zaštitu životne sredine (EPA), prema kojima je u ranijim ispitivanjima otprilike jedan od osam aviona pao na određenim testovima bezbednosti vode, uključujući testiranje na koliformne bakterije.

Ali to ipak ne znači da će vam svaka avionska kafa prirediti nezaboravan susret sa želucem.

Neki članovi posade priznaju da godinama piju kafu i čaj u avionima bez ikakvih problema. Dakle, nije reč o tome da je svaka šolja avionske kafe automatski opasna, nego o tome da deo ljudi jednostavno ne želi da rizikuje kad postoje druge mogućnosti.

Šta onda naručiti?

Ako baš želite nešto da popijete tokom leta, članovi posade koje citira članak uglavnom daju prednost zatvorenim flašama i limenkama. Kafu možete kupiti na terminalu pre ukrcavanja, a ljubitelji čaja mogu poneti svoju kesicu.

Jer, budimo iskreni, postoji nešto posebno ironično u tome da pre leta platite skupu avionsku kartu, sednete na svoje mesto, pogledate kroz prozor i onda shvatite da je najvažnija odluka putovanja zapravo kupovina kafe.