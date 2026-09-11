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Na Produktnoj berzi tokom ove radne nedelje zabeležena je smanjena ponuda svih primarnih poljoprivrednih proizvoda, navodi se u berzanskom izveštaju.

Kukuruzom se trgovalo po cenama od 20,20 do 20,50 dinara po kilogramu bez PDV-a, dok je ponderisana cena iznosila 20,40 dinara po kilogramu bez PDV-a. U odnosu na prethodnu nedelju, cena kukuruza porasla je za 4,72 odsto.

Kod pšenice je tražnja, u zavisnosti od parametara kvaliteta, bila izražena u cenovnom rasponu od 20,00 do 20,50 dinara po kilogramu bez PDV-a. Istovremeno, na prodajnoj strani zabeležena je izuzetno niska aktivnost tržišnih učesnika.

Pšenica za promptno preuzimanje nuđena je u manjim količinama po ceni od 20,20 do 20,50 dinara po kilogramu bez PDV-a, dok je pšenica sa rokom preuzimanja u novembru ili januaru nuđena po ceni od 21,50 do 22,00 dinara po kilogramu bez PDV-a.

Zaključen je berzanski ugovor za pšenicu sa minimum 11,5 odsto proteina, po ceni od 20,50 dinara po kilogramu bez PDV-a, što je ujedno bila i ponderisana cena. U odnosu na prethodnu nedelju, cena pšenice bila je viša za 1,52 odsto.

Na tržištu soje kupci su tokom cele nedelje kontinuirano iskazivali interesovanje za trgovinu, dok je ponuda tokom većeg dela radne nedelje izostajala. Zbog takve situacije, tražene cene postepeno su rasle, od 56,50 do 58,00 dinara po kilogramu bez PDV-a, uz obračun kvaliteta. Međutim, zbog izostanka veće aktivnosti prodavaca, trgovanja nije bilo.

Kod stočnog ječma kupci su bili spremni da plate od 17,80 do 18,00 dinara po kilogramu bez PDV-a, na paritetu FCA, dok je cena sa uračunatim prevozom do kupca iznosila 18,50 dinara po kilogramu bez PDV-a.

Kao i kod ostalih roba, stočni ječam ponuđen je u manjim količinama, po ceni od 19,00 dinara po kilogramu bez PDV-a. Zbog ograničene ponude i razlike između cenovnih očekivanja kupaca i prodavaca, trgovanja nije bilo.

Tražnja za suncokretom bila je iskazana u cenovnom rasponu od 52,00 do 53,00 dinara po kilogramu bez PDV-a, ali ni ona nije rezultirala trgovanjem.

Sojina sačma sa 44 odsto proteina prometovana je po ceni od 58,00 dinara po kilogramu bez PDV-a.

Kada je reč o veštačkim đubrivima, zaključen je kupoprodajni ugovor za NPK 16:16:16, u pakovanju 25/1, po ceni od 62,98 dinara po kilogramu, odnosno 535 evra po toni, bez PDV-a.

NPK 6:24:12 u džambo vrećama prometovan je na paritetu CPT kupac po ceni od 61,61 dinara po kilogramu, odnosno 525 evra po toni, bez PDV-a.

NPK 12:32:16 u džambo vrećama prometovan je po ceni od 80,87 dinara po kilogramu, odnosno 687 evra po toni, bez PDV-a, na paritetu CPT kupac.