Dodajte Kurir Biznis u vaš Google izbor

Slušaj vest

Prosečna cena dizela u Sjedinjenim Američkim Državama dostigla je novi rekord i prvi put premašila šest dolara po galonu, odnosno oko 1,59 dolara po litru (1,37 evra ili 161 dinar), usled poremećaja u globalnom snabdevanju naftom zbog rata SAD i Irana.

Prema podacima automobilskog kluba AAA, prosečna cena dizela danas iznosi 6,05 dolara po galonu, u odnosu na 5,85 dolara nedelju dana ranije i 3,70 dolara u isto vreme prošle godine.

Talas poskupljenja

Poskupljenje dizela povećava troškove transporta širokog spektra robe, budući da se to gorivo koristi u kamionima, vozovima, brodovima, poljoprivrednoj mehanizaciji i različitim sistemima dostave.

Pojedine kompanije već su povećane troškove prebacile na potrošače kroz dodatne naknade za internet porudžbine i pošiljke.

Najveći pritisak mogao bi da se oseti kod hrane, posebno kvarljivih proizvoda poput mesa, voća i povrća, koji zahtevaju čest transport i dopremanje do prodavnica. Dizel se koristi i za poljoprivredne mašine kojima se proizvodi hrane.

- U početku veliki deo povećanja troškova apsorbuje lanac snabdevanja kroz postojeće ugovore o transportu i marže trgovaca - rekao je Dejvid Ortega, profesor ekonomije hrane i prehrambene politike na Državnom univerzitetu Mičigena.

Međutim, kako se ugovori menjaju i uvode dodatne naknade za gorivo, veći deo troška stiže do potrošača.

Barel Brent nafte 105 dolara

Poskupljenje dizela prati rast cena sirove nafte. Cena severnomorske nafte Brent, međunarodnog referentnog tipa, u petak je premašila 105 dolara za barel, dok je pre početka rata iznosila oko 70 dolara.

Istovremeno, prosečna cena običnog benzina u SAD dostigla je 4,29 dolara po galonu, u odnosu na oko 2,98 dolara pre početka rata krajem februara.

Ipak, benzin je i dalje ispod rekorda od gotovo 5,02 dolara po galonu iz 2022. godine.

Do naglog rasta cena došlo je nakon što su SAD i Izrael krajem februara pokrenuli rat protiv Irana, što je izazvalo poremećaje u lancima snabdevanja širom Bliskog istoka.

Poseban problem predstavlja usporavanje pomorskog saobraćaja kroz Ormuski moreuz, jedan od ključnih svetskih pravaca za transport nafte.

Međunarodna agencija za energetiku (IEA) saopštila je da je proizvodnja nafte u Saudijskoj Arabiji prošlog meseca pala na najniži nivo u tri decenije zbog napada Huta na energetska postrojenja.