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Vlada Srbije donela je novu odluku kojom se privremenosmanjenje akciza na naftne derivate za 20 odsto produžava do 6. septembra, objavljeno je u Službenom glasniku.

Prethodna Odluka o privremenom smanjenju iznosa akciza za derivate nafte važila je do danas, 30. avgusta, pa će nova odluka stupiti na snagu za naredni period. Odluku je potpisao premijer prof. dr Đuro Macut.

Prema novoj odluci, privremeni iznos akcize do 6. septembra iznosiće 61,24 dinara po litru za olovni benzin, 57,60 dinara po litru za bezolovni benzin, dok će akciza na gasna ulja, odnosno dizel, iznositi 59,23 dinara po litru.

Vlada Srbije je tokom avgusta u više navrata produžavala meru privremenog smanjenja akciza za ukupno 20 odsto, usled povećanja proizvođačkih cena derivata nafte izazvanog rastom cene sirove nafte na svetskom tržištu.