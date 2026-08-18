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Pad cena sirove nafte na svetskim tržištima konačno se počeo odražavati i na benzinskim pumpama u Nemačkoj, iako za sada samo u manjim koracima. Prema najnovijim podacima nemačkog auto-kluba ADAC, u utorak i sredu zabeležen je pad cena i benzina i dizela u celoj zemlji

- Znatno niža cena nafte proteklih dana napokon se primećuje i na pumpama - izjavio je portparol ADAC-a, potvrđujući da su vozači dočekali blago olakšanje za svoje novčanike.

Značajna pojeftinjenja u samo dva dana

Trend pada cena započeo je početkom nedelje. Već od ponedeljka na utorak superbenzin E10 pojeftinio je u proseku za 1,7 centi na 2,128 evra po litru. Kod dizela je pad bio još izraženiji, cena je smanjena za 2,1 cent, na prosečnih 2,204 evra po litru.

Pozitivan trend se nastavio i u sredu. Prema podacima u 11 sati, superbenzin je bio u proseku za 2,2 centa jeftiniji nego u isto vreme prethodnog dana, dok je dizel zabeležio pad od čak 3,5 centi po litru.

Koji je najpovoljniji trenutak za punjenje rezervoara?

Cene goriva znatno variraju tokom dana, ali prate vrlo pravilan obrazac. Analize ADAC-a pokazuju da poređenja cena u isto doba dana daju najbolji uvid u opšti smer kretanja tržišta.

Od uvođenja takozvanog "pravila 12 sati", kasno pre podne se pokazalo kao najpovoljnije doba dana za točenje goriva.

ADAC: Gorivo je i dalje preskupo, ima prostora za dodatni pad

Uprkos najnovijem pojeftinjenju, iz ADAC-a naglašavaju da bi benzin i dizel trebalo da budu još jeftiniji s obzirom na dosadašnji pad cene nafte.

Prema njihovoj proceni, maloprodajne cene su već nedeljama previsoke, što znači da i dalje postoji značajan prostor za nova pojeftinjenja goriva na benzinskim pumpama širom Nemačke.