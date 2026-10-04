Kako magneti na vratima utiču na rad frižidera

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Sam magnet na vratima ne troši dodatnu struju - kompresor se uključuje i isključuje prema temperaturi koju regulišu senzori i termostat. Glavni izvori potrošnje su izolacija, razmena toplote i učestalost otvaranja vrata.

Slabi ukrasni magneti praktično ne mogu poremetiti rad kompresora ili oslabiti gumenu brtvu. Međutim, neki predmeti mogu posredno povećati račun za struju.

Debeli magneti, metalne stezaljke, glomazni suveniri ili magnetske ploče, postavljeni tačno na rub vrata, mogu sprečiti potpuno zatvaranje brtve. To omogućava ulazak toplog vazduha, povećava vlagu i tera kompresor da radi intenzivnije, što može stvoriti više leda u zamrzivaču.

Prečesto otvaranje vrata takođe problem

Slično, kada vrata koristite kao "kontrolnu ploču" za beleške, jelovnike ili rasporede, češće ih otvarate i ulazi više toplog vazduha, što dodatno troši energiju.

Kod modernih frižidera sa senzorima i preciznim mehanizmima, krivo postavljen predmet može sprečiti da se vrata zatvore do kraja. Problem retko leži u samom magnetizmu - najčešće je u nepropusnosti vrata i vremenu koliko su otvorena.

Proveru nepropusnosti možete obaviti za manje od minut: umetnite list A4 papira između brtve i okvira, zatvorite vrata i pokušajte ga povući. Ako papir prolazi bez otpora na nekom mestu, brtva nije potpuno zatvorena.

Simptomi gubitka hladnoće uključuju kondenzaciju, prekomerno stvaranje leda u zamrzivaču, dug rad kompresora i vrata koja se ne zatvaraju do kraja. U većini slučajeva uklanjanje jakih magneta sa ruba vrata ili poravnanje brtve rešava problem.