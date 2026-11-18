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Masline su vekovima jedan od najprepoznatljivijih proizvoda mediteranske poljoprivrede, ali proizvođači iz Turske pronašli su način da ovu tradicionalnu namirnicu pretvore u pravi luksuz. Zahvaljujući neobičnoj ideji, masline iz poznatog maslinarskog kraja Gemlik danas stižu do kupaca na Bliskom istoku po ceni od čak 5.000 dolara za kilogram, odnosno približno 4.300 evra.

Tajna njihove visoke cene krije se u nesvakidašnjem postupku - masline se prekrivaju jestivim zlatom, čime se od svakodnevnog prehrambenog proizvoda dobija luksuzna roba namenjena inostranom tržištu.

Kako prenosi turski Haberler, reč je o stonim maslinama koje se uzgajaju u oblasti Katirli, u okrugu Gemlik, nedaleko od Burse. Ovaj kraj poznat je po kvalitetnim maslinama, ali je njihov plasman sada dobio potpuno novu dimenziju.

Samo 100 grama košta 500 dolara

Levent Usluer, osnivač digitalne platforme za trgovinu maslinama i maslinovim uljem, koja okuplja oko 150 proizvođačkih kompanija, objasnio je da se luksuzne masline pripremaju isključivo po porudžbini.

Za razliku od uobičajenih proizvoda koji se prodaju na domaćem tržištu, ove masline namenjene su isključivo izvozu.

Kupci dolaze iz Dubaija, Katara i Saudijske Arabije, gde se proizvod plasira po ceni od 500 dolara za svega 100 grama, što je približno 430 evra.

- Koristimo jestivo zlato kojim prekrivamo masline, a zatim ih izvozimo u zemlje Bliskog istoka. Sto grama košta 500 dolara, odnosno kilogram 5.000 dolara, što odgovara iznosu od oko 250.000 turskih lira. Na ovaj način povećavamo vrednost stonih maslina iz Gemlika i izvozimo ih - objasnio je Usluer.

Prema njegovim rečima, proizvodnja se organizuje u skladu sa potražnjom, pa se zlatom prekrivene masline ne proizvode unapred za masovno tržište.

"Naše crno zlato stiglo je čak do Dubaija"

Neobičan izvozni uspeh obradovao je i lokalne proizvođače, za koje maslinarstvo predstavlja važnu privrednu delatnost.

Emin Birdžan, zamenik predsednika Poljoprivredne razvojne zadruge sela Katirli, istakao je da je posebno zadovoljan činjenicom da su masline iz njihovog kraja pronašle kupce na udaljenim tržištima.

On je poručio da interesovanje inostranih kupaca predstavlja potvrdu kvaliteta lokalne proizvodnje.

- Naše crno zlato je ovde, u zadruzi sela Katirli. A sada je stiglo čak do Dubaija. Veoma smo srećni zbog toga - rekao je Birdžan.

Za proizvođače iz Gemlika, masline prekrivene jestivim zlatom predstavljaju novi način da tradicionalni poljoprivredni proizvod dobije veću tržišnu vrednost.