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Božićni post počinje za tačno deset dana, a cene ribe na domaćem tržištu drastično variraju. U zavisnosti od toga da li ribu kupujete neočišćenu u ribnjaku i na pijaci, ili je uzimate prženu i pečenu u ribarnici, za kilogram ćete izdvojiti od svega 200 pa do skoro 4.500 dinara.

Najpovoljnija je kupovina sveže ribe u domaćim ribnjacima, gde se tolstolobik prodaje za oko 350 dinara, amur za 450, dok šaran košta oko 620 dinara po kilogramu. Slična situacija je i u trgovinskim lancima i na pijačnim tezgama. Svež šaran se u marketima i na pijacama kreće od 600 do 650 dinara.

Apsolutno najjeftiniji izbor za trpezu su karaši, koji na pijacama koštaju između 200 i 300 dinara, kao i girice za 290 dinara. Za sveži oslić u prodavnicama treba izdvojiti oko 450 dinara, kalifornijska pastrmka košta od 700 do 740 dinara, dok je smuđ na ribnjacima oko 1.100, a na pijačnim tezgama dostiže 1.500 dinara.

Kada je reč o morskoj ribi, svež brancin u marketima košta 1.499 dinara, orada oko 1.800, a losos 2.499 dinara za kilogram fileta.

Očišćena riba i uslužno pečenje

U lokalnim ribarnicama cene su više jer obuhvataju obradu i čišćenje. U novosadskim ribarnicama kilogram očišćenog šarana i pastrmke iznosi 990 dinara, dok šnicla šarana dostiže 1.499 dinara. Očišćeni som je 1.350, tolstolobik 695, a smuđ 1.790 dinara.

Za smrznuti oslić treba izdvojiti 670 dinara, škarpinu 1.010, a skušu 1.090 dinara. Brancin i orada u očišćenoj varijanti prodaju se za 1.990 dinara, a kilogram lososa košta 2.499 dinara.

Foto: RINA

U ponudi su i fileti, pa tako fileti obične pastrmke koštaju 1.690 dinara, a dimljene 2.290 dinara. Mnogi kupci se odlučuju za uslužno pečenje, koje se u ovim ribarnicama naplaćuje 300 dinara po kilogramu.

Gotova pečena riba dostiže astronomske iznose

Najskuplja opcija ubedljivo je kupovina već ispečene ili ispržene ribe na meru. U jednoj beogradskoj ribarnici, kilogram gotovog pečenog šarana košta 2.190 dinara, dok za dimljeni šaran treba platiti čak 3.200 dinara.

Pečena pastrmka je 1.650 dinara, a dimljena pastrmka, kao i pečena orada i brancin, prodaju se za 2.690 dinara po kilogramu.

Nešto povoljnija gotova opcija je pržena papalina za 1.000 dinara i prženi oslić po ceni od 1.190 dinara. Sa druge strane cenovnika nalaze se pečeni norveški losos od 3.990 dinara i pečene patagonijske lignje koje koštaju rekordnih 4.490 dinara.

Za one koji ne kupuju na kilogram već traže brzi obrok, spremne porcije girica, liganja i šarana sa salatom kreću se od 450 do 550 dinara.