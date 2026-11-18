U svom izveštaju, S&P navodi da AikBank kroz organski rast i akvizicije kontinuirano jača svoju tržišnu poziciju, uz snažnu kapitalnu bazu i pokazatelje likvidnosti, adekvatne izvore finansiranja i disciplinovan pristup upravljanju rizicima. Dodeljeni kreditni rejting BB+ sa stabilnim izgledom je najviši rejting koji mogu imati banke na domaćem tržištu. Stabilan izgled odražava ocenu S&P agencije da će AikBank u narednom periodu očuvati kvalitet portfolija i dobre poslovne rezultate, dok će istovremeno nastaviti da jača svoju tržišnu poziciju.

„Poverenje se gradi godinama, odgovornim poslovnim odlukama i dugoročnom posvećenošću klijentima. Kreditni rejting međunarodne agencije S&P predstavlja važnu nezavisnu potvrdu da smo doslednim sprovođenjem poslovne strategije već postavili kvalitetnu osnovu za budući razvoj AikBank. Ova ocena dodatno učvršćuje naše opredeljenje da gradimo banku koja svojim klijentima pruža sigurnost, a privredi i celokupnoj zajednici pouzdan oslonac za rast i razvoj“, istakao je Petar Jovanović, predsednik Izvršnog odbora AikBank.

U svom izveštaju, S&P ističe stratešku važnost koju AikBank ima kao članica AikGroup, regionalne bankarske grupacije, čije članice - Hipotekarna banka u Crnoj Gori i Gorenjska banka u Sloveniji, takođe imaju S&P ocenu kreditnog rejtinga. Ove ocene stižu neposredno nakon što je Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) postala manjinski vlasnik AikGroup, čime se dodatno potvrđuje poverenje međunarodnih institucija u korporativno upravljanje grupe i njen potencijal za dugoročni rast.

O AikBank

AikBank je jedna je od najbrže rastućih banaka u Srbiji, koja pruža kompletne i specijalizovane usluge malim i srednjim preduzećima i korporativnim klijentima. Posvećeni smo konstantnom inoviranju i podršci našim klijentima pružajući im najbolje korisničko iskustvo. Naš cilj je da budemo banka prvog izbora za sve klijente, uvek i svuda. Aktivno podržavamo lokalnu zajednicu, doprinoseći unapređenju uslova za život i rad u svim sredinama u kojima poslujemo. AikBank poslovna mreža obuhvata preko 110 filijala u 58 gradova širom Srbije, jednu od najvećih mreža bankomata u zemlji na preko 500 lokacija, kao i više od 1100 zaposlenih u sistemu Banke.