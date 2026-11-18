Deponenti Alta banke u stečaju mogu podneti zahteve za izdavanje potvrda neophodnih za isplatu osiguranog iznosa depozita radnim danima od 9.00 do 15.00 časova, objavila je danas Agencija za osiguranje depozita (AOD).

Reč je o Potvrdi o osnovanosti potraživanja (ukoliko klijenti ne poseduju originalnu ili validnu dokumentaciju za isplatu), Potvrdi o razduženju neiskorišćenih čekova i Potvrdi o validnosti ovlašćenja za raspolaganje sredstvima. Potvrda o validnosti ovlašćenja za raspolaganje sredstvima izdaje se za ovlašćenja izdata pre 3. novembra 2026. godine, odnosno pre pokretanja stečaja, samo u slučaju da je ovlašćeno lice pre pokretanja stečajnog postupka nad Alta bankom moglo raspolagati sredstvima deponenta u celosti.