Važno obaveštenje za štedite Alta banke: Kako do potvrde za isplatu novca ako nemate originalna dokumenta
- AOD izdaje potvrdu o osnovanosti potraživanja, o razduženju neiskorišćenih čekova i o validnosti ovlašćenja za raspolaganje sredstvima
- Za isplatu je za deponente određena Banka Poštanska štedionica, a AOD je imenovana za stečajnog upravnika
Deponenti Alta banke u stečaju mogu podneti zahteve za izdavanje potvrda neophodnih za isplatu osiguranog iznosa depozita radnim danima od 9.00 do 15.00 časova, objavila je danas Agencija za osiguranje depozita (AOD).
Reč je o Potvrdi o osnovanosti potraživanja (ukoliko klijenti ne poseduju originalnu ili validnu dokumentaciju za isplatu), Potvrdi o razduženju neiskorišćenih čekova i Potvrdi o validnosti ovlašćenja za raspolaganje sredstvima. Potvrda o validnosti ovlašćenja za raspolaganje sredstvima izdaje se za ovlašćenja izdata pre 3. novembra 2026. godine, odnosno pre pokretanja stečaja, samo u slučaju da je ovlašćeno lice pre pokretanja stečajnog postupka nad Alta bankom moglo raspolagati sredstvima deponenta u celosti.
Privredni sud u Beogradu objavio je 3. novembra da je pokrenut stečajni postupak nad Alta bankom. Agencija za osiguranje depozita imenovana je za stečajnog upravnika, a njen Upravni odbor doneo je odluku o izboru Banke Poštanske štedionice za banku isplatioca osiguranih iznosa deponentima ALTA banke.
Biznis Kurir/Tanjug