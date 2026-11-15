Slušaj vest

Narodna banka Severne Makedonije najavila je da će od sutra početi da radi i ekspozitura Alta banke Bitolj, u Prilepu."U toj ekspozituri će klijenti koji imaju platni račun, ali nemaju platnu karticu, moći da podignu gotovinu do 20.000 denara u periodu dve nedelje, prema utvrđenom limitu", piše u saopštenju centralne banke.

Ističe se da su, nakon Bitolja, prethodnih dana otvorene filijale u Strumici i Tetovu, kao i jedna ekspozitura u Skoplju, u Tržnom centru "Biser".

"U ovim filijalama, klijenti mogu da podignu gotovinu na šalteru u okviru utvrđenih limita, kao i da obave uplate za komunalne usluge, otplate kredita i druge potrebe", navodi se.

Osim u Bitolju Alta banka u Severnoj Makedoniji, u koju je 1. novembra uvedena administrativna uprava zbog problema u matičnoj banci u Srbiji, ima filijale i ekspoziture u Skoplju, Demir Hisaru, Prilepu, Resenu i Strumici.

Pristup sredstvima

Narodna banka Severne Makedonije je podsetila da u okviru aktivnosti za olakšavanje pristupa sredstvima i omogućavanje nesmetanog izvršavanja svakodnevnih finansijskih obaveza, od 10. novembra klijenti Alta banke Bitolj mogu ponovo da koriste i usluge elektronskog i mobilnog bankarstva.

Pritom, precizira se, važe utvrđeni limiti do 15.000 denara nedeljno za klijente koji poseduju platne kartice i do 20.000 denara u periodu od dve nedelje za klijente koji ne poseduju platne kartice.

Foto: Marko Karović

Ti limiti se, kako je navedeno. primenjuju zbirno na sve račune klijenta u banci i obuhvataju sve kanale plaćanja i isplate: plaćanja karticama u trgovini i onlajn, podizanje gotovine sa bankomata i na šalterima filijala, kao i plaćanja preko elektronskog i mobilnog bankarstva.

Dodaje se da građani od 11. novembra mogu u potpunosti raspolagati novim prilivima na svoje račune kod Alta bake AD Bitolj, ukoliko sredstva dolaze sa platnih računa otvorenih kod drugih banaka i pružalaca platnih usluga.

Isplate zarada

Što se tiče olakšica za preduzeća, isplata plata, uz plaćanje odgovarajućih poreza i doprinosa, omogućena je od 11. novembra preduzećima koja su redovno isplaćivala plate preko svojih uplatnih računa kod Banke u poslednja tri meseca.

Ističe se da centralna banka pažljivo prati situaciju u Alta banci Bitolj i nastavlja da prilagođava mere, uzimajući u obzir uslove poslovanja banke i potrebe njenih klijenata.

Narodna banka Severne Makedonije uvela je u nedelju 1. novembra administrativnu upravu u Alta banku Bitolj, a dan kasnije Makedonska berza je tu banku uvrstila na "Listu za posmatranje".

Prethodno je, Narodna banka Srbije 30. oktobra oduzela dozvolu za rad Alta banci a.d. Beograd, matičnoj banci i većinskom vlasniku Alta banke Bitolj, a Privredni sud u Beogradu je 3. novembra pokrenuo stečajni postupak.