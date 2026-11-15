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Ugostiteljske usluge u oktobru ove godine su, prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, bile za 5,6 odsto skuplje nego u istom mesecu 2025. godine.

Hrana je poskupela za 5,8 odsto, a u okviru nje topla i hladna predjela za 6,1 procenat, gotova jela za 7,0 odsto, pečenja i jela po narudžbini za 4,5 procenata a najveće poskupljenje je zabeleženo kod variva i iznosilo je 8,0 odsto.

Cene alkoholnih pića u proseku su povećane za 4,7 procenata, bezalkoholnih za 5,0 procenata a prenoćišta za 5,9 odsto.

Poskupljenje u Vojvodini bilo je veće od republičkog proseka i iznosilo je 7,6 procenata.

Cena hrane povećana je za 11,0 odsto, alkoholnih pića za 5,2, a bezalkoholnih za 4,9 odsto.

Pojeftinila su samo prenoćišta i to za 2,3 procenta.