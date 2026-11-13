U narednih sedam dana maksimalna maloprodajna cena evrodizela biće 236 dinara za litar, a benzina 207 dinara. Cene goriva u odnosu na prethodnu nedelju ostaju nepromenjene.

NIS ovo čini u cilju nastavka redovnog snabdevanja tržišta u narednom periodu, navodi se u saopštenju i dodaje da Rafinerija nafte Pančevo prilagođava svoj rad u skladu sa informacijama koje dobija od JANAF-a, a da su sve benzinske stanice NIS-a uredno snabdevene svim vrstama derivata.