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Zamislite da na bankomatu pokušate da podignete novac, ali uređaj ne izbaci gotovinu. Pomislite da transakcija nije uspela, a nekoliko trenutaka kasnije na telefon vam stiže poruka da je novac ipak skinut sa računa. Iako ovakva situacija može biti neprijatna, to ne znači da su sredstva izgubljena, već postoji procedura za proveru transakcije i povraćaj novca.

Problemi sa bankomatima mogu nastati zbog tehničkog kvara, prekida komunikacije ili nepravilno izvršene transakcije. Zato je važno znati kako postupiti, kome prijaviti problem i koja prava imate kao korisnik bankarskih usluga u Srbiji.

Nekoliko trenutaka kasnije na telefon vam stiže poruka da je novac ipak skinut sa računa. Iako ovakva situacija može biti neprijatna, važno je znati da postoji procedura za povraćaj sredstava. Problemi sa bankomatima mogu nastati zbog tehničkih kvarova, prekida komunikacije ili nepravilno izvršenih transakcija. Zato je važno znati kako postupiti ako bankomat ne isplati novac, a račun bude zadužen.

Šta se dešava ako ne uzmete novac na vreme?

Bankomati imaju bezbednosni mehanizam koji omogućava da se nepreuzeta gotovina automatski vrati u uređaj. Kod pojedinih bankomata to se događa nakon približno 20 sekundi, ali tačno vreme zavisi od uređaja i podešavanja banke.

Šta treba da uradite ako bankomat ne isplati novac?

Zabeležite vreme transakcije, lokaciju bankomata, naziv banke i iznos koji ste pokušali da podignete. Sačuvajte potvrdu o transakciji ili snimak ekrana bankarske aplikacije na kojem se vidi sporno zaduženje. Problem prijavite banci čiji je bankomat korišćen, čak i ako vam je karticu izdala druga banka. To možete učiniti u poslovnici, putem kontakt-centra ili zvaničnim kanalom za podnošenje prigovora.

Prema objašnjenju Narodne banke Srbije, prigovor se podnosi banci čiji je bankomat korišćen, jer je reč o neizvršenoj ili nepravilno izvršenoj platnoj transakciji. Preporučuje se da prigovor bude u pisanom obliku. Banka zatim proverava okolnosti i, ukoliko utvrdi nepravilnost, treba da obezbedi povraćaj novca.

Koliko se čeka na povraćaj novca?

Banka je dužna da odgovori na prigovor u roku od 15 dana od prijema. U izuzetnim okolnostima rok može biti produžen za dodatnih 15 dana, uz obaveštenje korisniku o razlozima produženja. Važno je razlikovati rok za odgovor od vremena potrebnog za povraćaj sredstava. Kada se utvrdi nepravilnost, banka treba da postupi bez nepotrebnog odlaganja.

Šta ako bankomat zadrži karticu?

Bankomat može zadržati karticu zbog višestrukog pogrešnog unošenja PIN koda ili ako je korisnik ne preuzme na vreme.Ako se uređaj nalazi uz poslovnicu, obratite se zaposlenima. U suprotnom, kontaktirajte banku koja je izdala karticu. Ukoliko sumnjate da bi neko mogao neovlašćeno da je koristi, zatražite blokadu.PIN kod nikada ne saopštavajte drugim osobama, čak ni onima koje nude pomoć.

Šta ako banka ne odgovori na prigovor?

Ako niste zadovoljni odgovorom banke ili ga ne dobijete u propisanom roku, možete se obratiti Narodnoj banci Srbije. Uslov je da ste prethodno podneli pisani prigovor banci. Uz pritužbu je korisno priložiti dokumentaciju o transakciji, kopiju prigovora i odgovor banke, ukoliko ste ga dobili. Postupak pred Narodnom bankom Srbije je besplatan.

Kako da izbegnete probleme prilikom podizanja novca?

Pratite uputstva na ekranu i ne udaljavajte se od bankomata dok se transakcija ne završi. Čim uređaj izbaci novac, preuzmite ga, a proverite i da li ste uzeli karticu. Ako primetite grešku ili neuobičajeno ponašanje bankomata, nemojte ponavljati transakciju bez prethodne provere stanja računa.

Čak i ako bankomat ne isplati novac, a račun bude zadužen, sredstva nisu nužno izgubljena. Važno je da problem prijavite što pre, sačuvate dokaze i podnesete prigovor kako bi banka proverila transakciju i, ukoliko se nepravilnost potvrdi, vratila novac.