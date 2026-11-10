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Jednoiposoban stan na petom spratu zgrade, od ukupno osam spratova, na Topličinom vencu u Beogradu ponuđen je na prodaju.

Stan je kompletno renoviran, uknjižen i prodaje se prazan, što budućem vlasniku ostavlja mogućnost da ga opremi prema sopstvenim željama.

Spavaća soba ima terasu, dnevna soba povezana sa kuhinjom

Nekretnina se sastoji od hodnika, kupatila, spavaće sobe sa terasom i dnevnog boravka koji je povezan sa kuhinjom. Stan ima centralno grejanje, interfon i priključak za internet, dok je pogled usmeren ka dvorištu.

Kako se navodi u oglasu, objavljenom na portalu 4zida.rs, zgrada poseduje lift i podrum, a stan je uknjižen. Posebna pogodnost za potencijalne kupce jeste to što se nekretnina prodaje direktno od vlasnika, bez posredovanja agencije.

Kvadrat skuplji od 6.000 evra

Tražena cena za ovaj stan iznosi 249.000 evra, odnosno 6.073 evra po kvadratu. To je iznos koji ovu nekretninu svrstava među skuplje ponude na ovoj lokaciji.

1/6 Vidi galeriju žNekretnina od 41 m2 u centru Beograda prodaje se po ceni od 6.073 evra za kvadrat. Foto: Printscreen/4zida

Za poređenje, na Topličinom vencu se u aktuelnim oglasima mogu pronaći i drugi jednoiposobni stanovi, uključujući renoviranu nekretninu od 43 kvadrata za 300.000 evra, odnosno 6.977 evra po kvadratu.

Prema podacima sa specijalizovanih portala, cene u oglasima na ovoj lokaciji značajno variraju u zavisnosti od kvadrature, spratnosti, stanja i karakteristika nekretnine.

1/6 Vidi galeriju Nekretnina od 41 m2 u centru Beograda prodaje se po ceni od 6.073 evra za kvadrat. Foto: Printscreen/4zida

Ipak, treba imati u vidu da su oglašene cene tražene cene prodavaca i ne moraju odgovarati iznosima po kojima se nekretnine na kraju zaista prodaju.