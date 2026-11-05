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Na beogradskoj Zvezdari, u Zahumskoj ulici, nedaleko od Vukovog spomenika, oglašena je prodaja nameštene garsonjere koja ima i privatno dvorište.

Iako se u naslovu oglasa, objavljenog na portalu 4zida.rs, ističe da garsonjera ima 30 metara kvadratnih, u samom tekstu oglasa piše da stan ima 19 kvadrata unutrašnje površine, dok ukupna oglašena površina sa terasom iznosi 30 kvadratnih metara.

Nekretnina se nalazi na jednoj od traženijih lokacija u širem centru Beograda, a posebnu pažnju privlači činjenicom da, pored stambenog prostora, budućem vlasniku nudi i privatno dvorište.

Reč je o kompletno renoviranoj i nameštenoj nekretnini, u kojoj su zamenjene instalacije, podovi i keramika, a enterijer je uređen modernim nameštajem i pažljivo odabranim detaljima.

Za grejanje i hlađenje obezbeđena je inverter klima, dok je kao dodatni izvor grejanja ugrađen norveški radijator. Stan poseduje interfon, a prema navodima prodavca, odlikuju ga i niski mesečni troškovi održavanja.

1/7 Vidi galeriju U Zahumskoj ulici, nedaleko od Vukovog spomenika, u opštini Zvezdara prodaje se nameštena garsonjera po ceni od 137.000 evra. Foto: Printscreen/4zida

Jedna od značajnih prednosti ove nekretnine jeste njena lokacija. Zahumska ulica nalazi se u delu grada koji karakterišu dobra saobraćajna povezanost i blizina brojnih sadržaja važnih za svakodnevni život.

- Zahvaljujući malim troškovima održavanja i atraktivnoj lokaciji, stan je odlična prilika za investiciju i izdavanje (dnevno ili dugoročno), ali i savršen izbor za studente i mlade profesionalce - navodi se u oglasu.

Dodaje se da posebnu vrednost garsonjere predstavlja privatno dvorište koje, prema oglasu, pripada isključivo ovom stanu, što je neuobičajena pogodnost za nekretnine manje kvadrature u širem centru prestonice.

Tražena cena iznosi 137.000 evra, odnosno približno 4.567 evra po kvadratnom metru, prema ukupnoj oglašenoj površini od 30 kvadrata.

1/6 Vidi galeriju U Zahumskoj ulici, nedaleko od Vukovog spomenika, u opštini Zvezdara, prodaje se nameštena garsonjera po ceni od 137.000 evra. Foto: Printscreen/4zida

Stan je uknjižen, a kombinacija renoviranog enterijera, centralne gradske lokacije, terase i privatnog dvorišta čini ovu garsonjeru zanimljivom ponudom na tržištu nekretnina, kako za kupce koji traže manji stan za život, tako i za one koji razmišljaju o ulaganju u nekretnine.

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