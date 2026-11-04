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Narodna banka Srbije oduzela je 30. oktobra licencu ALTA banci, a ova odluka posebno je pogodila rusku zajednicu u Srbiji. Reč je o jednoj od retkih banaka u kojima su ruski državljani mogli da otvore račune, kako kao fizička, tako i kao pravna lica.

Jurij Merežko objasnio je na svom TikTok profilu da su mnogi Rusi upravo zbog toga koristili usluge ALTA banke, pošto su u većini drugih banaka nailazili na odbijanje zbog ruskog pasoša.

Kako je naveo, pored ALTA banke, račune su mogli da otvore još u Poštanskoj štedionici i API banci, dok su druge banke često odbijale čak i da prime njihovu dokumentaciju.

Merežko je istakao da su računi ruskim državljanima bili neophodni za svakodnevni život u Srbiji - regulisanje boravka, osnivanje firmi i preduzetničkih radnji, ali i zapošljavanje u domaćim kompanijama. Bez otvorenog računa, kako je objasnio, mnogi nisu mogli da završe administrativne procedure potrebne za boravak i rad u zemlji.

Dodao je da su pojedine agencije pomagale Rusima da pronađu banke koje su spremne da im otvore račune. Do kraja 2022. godine deo njih uspeo je da to učini u Rajfajzen banci, ali su i tamo kasnije počeli da odbijaju zahteve.

"Hvala srpskoj braći"

Merežko je ocenio da je situacija nakon oduzimanja licence ALTA banci pokazala solidarnost između ruskih i srpskih građana.

Prema njegovim rečima, pojedini ljudi odlaze u ruske prodavnice i plaćaju gotovinom kako bi pomogli preduzetnicima koji su ostali bez pristupa novcu.

Zahvalio je srpskim građanima koji su, kako je naveo, konkretnim postupcima pružili podršku ruskim preduzetnicima pogođenim gašenjem ALTA banke.