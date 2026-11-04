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Preduzetnik Mate Rimac reagovao je nakon što je objavljeno da se njegovo ime nalazi na zvaničnom spisku poreskih dužnika, sa evidentiranim dugom od 39.261,64 evra.

On tvrdi da je situacija upravo suprotna i da država njemu treba da vrati gotovo 40.000 evra poreza nakon što je automobil prodao u inostranstvu.

Kao dokaz je na Fejsbuku objavio rešenje Carinske uprave kojim mu je odobren povraćaj poreza, kao i snimak ekrana aplikacije mPorezna, na kojoj se ne prikazuje dug od gotovo 40.000 evra.

"Kad država TEBI treba da vrati porez, a ti završiš na listi poreskih dužnika. Pa j**** te živote...", napisao je Rimac.

Objasnio je da je automobil prodao u inostranstvu i da zbog toga ima pravo na povraćaj dela posebnog poreza na motorna vozila (PPMV).

Foto: Printscreen/Youtube/AutoMarket.hr

"Sve se dogodilo dok sam spavao"

Rimac se trenutno nalazi u Singapuru, a za informaciju o poreskom dugu saznao je tek nakon buđenja. Kritikovao je medije jer, kako je naveo, objavljuju informacije bez prethodne provere ili zahteva za komentar.

"Trenutno sam u Singapuru, pa se ovo dogodilo dok sam spavao. A naši vrli portali jedva čekaju da objave bilo šta, a da prethodno ne provere ili pošalju upit za komentar", napisao je.

Povraćaj za "ferari"

Foto: DENIS LOVROVIC / AFP / Profimedia

Rimac je objavio rešenje Ministarstva finansija, odnosno Carinske uprave u Zagrebu, izdato 24. septembra 2026. godine. U njemu se navodi da mu je odobren povraćaj posebnog poreza na motorna vozila u iznosu od 39.262,91 evro.

Povraćaj se odnosi na automobil "ferari 812 GTS", prvi put registrovan 22. septembra 2020. godine, koji je Rimac u međuvremenu prodao u inostranstvu. Novac bi trebalo da mu bude isplaćen iz državnog budžeta nakon dostavljanja originala izvršnog rešenja.

Objavio je i snimak ekrana aplikacije mPorezna, na kojoj je 3. novembra prikazan dug od svega 4,83 evra.

Kako se našao na spisku dužnika?

Poreska uprava objavila je 31. oktobra spisak poreskih dužnika na kojem se našao i Mate Rimac, osnivač kompanije Rimac Automobili i čelnik kompanije Bugatti Rimac.

Na spisku za Zagrebačku županiju naveden je na 125. mestu, sa dugom od 39.261,64 evra. Za konačno razjašnjenje slučaja potrebno je zvanično izjašnjenje Poreske uprave.