Dodajte Kurir Biznis u vaš Google izbor

Slušaj vest

Hrvatski automobilski preduzetnik Mate Rimac izjavio je da evropski proizvođači automobila ne mogu da nadmaše kompanije iz Kine u direktnoj konkurenciji, već da treba da razvijaju sopstvenu nišu.

Evropa ne može da pobedi Kinu cenom

Govoreći za list Automobilvohe, Rimac je naveo da evropski proizvođači ne mogu da pobede kineske konkurente takmičeći se samo u ceni, proizvodnji električnih pogona ili pojedinim tehnološkim rešenjima.

Takvu strategiju uporedio je sa pokušajem švajcarskog proizvođača satova Roleks da se takmiči sa američkom tehnološkom kompanijom Epl.

Prema njegovom mišljenju, Evropa treba više da se osloni na proizvode kod kojih može da opravda višu cenu tehnologijom, kvalitetom, brendom i ekskluzivnošću, prenosi portal Poslovni.

Posebno je skeptičan prema mogućnosti evropskih proizvođača da budu konkurentni kineskim firmama u segmentu jeftinih malih automobila.

Foto: Profimedia

Rimac otkrio poslovne rezultate svojih kompanija

Rimac je u istom intervjuu otkrio i neke brojke kompanija okupljenih oko Rimac grupe, koju čine firme Rimac tehnolodži, Rimac enerdži, Bugati Rimac i Vern (Verne).

Svaka od njih, istakao je Mate Rimac, mora da bude sposobna da samostalno posluje i stvara vrednost.

Rimac tehnolodži ima ugovorene poslove sa proizvođačima automobila vredne oko pet milijardi evra, a prihod bi ove godine trebalo da dostigne približno 350 miliona evra.

Rimac enerdži je, prema njegovim rečima, već ugovorio poslove vredne više od milijardu evra, dok je Bugati Rimac nakon odlaska Poršea dobio veću slobodu u donošenju odluka.