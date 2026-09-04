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U Hrvatskoj je u prvih osam meseci ove godine prodato ukupno 53.771 novo putničko vozilo, što je 5,2 odsto više nego u istom periodu prošle godine. Samo tokom avgusta prodato je 3.874 novih vozila, odnosno 6,2 odsto više nego u istom mesecu 2025. godine, pokazuju podaci kompanije Promocija plus.

Od početka januara do kraja avgusta 2026. godine najviše novih putničkih vozila prodala je Škoda - ukupno 7.257, što predstavlja 13,5 odsto ukupnog tržišta. Na drugom mestu je Volkswagen sa 6.668 prodatih vozila i tržišnim udelom od 12,4 odsto, dok je treći Opel sa 4.226 vozila i udelom od 7,8 odsto.

Četvrto mesto zauzeo je Renault, čija su vozila tokom prvih osam meseci izabrala 3.868 kupaca, uz tržišni udeo od 7,1 odsto. Peti je Suzuki, koji je u Hrvatskoj prodao 3.372 nova vozila i zauzeo 6,2 odsto tržišta.

Opel Frontera najprodavanija u avgustu

Najprodavaniji model u avgustu bila je Opel Frontera, koju je izabralo 191 hrvatski kupac. Na drugom mestu našla se Suzuki Vitara sa 164 prodata primerka.

Renault Clio je prodat u 130 primeraka, dok je Škoda Octavia završila sa samo jednim vozilom manje.

Peto mesto najprodavanijih modela u avgustu, sa po 121 prodatim automobilom, dele Volkswagen T-Cross i Toyota Yaris Cross.

U avgustu je zabeležena i prodaja po jednog Lamborghinija i Tesle. Tesla je, inače, do pre samo nekoliko meseci beležila znatno bolje rezultate na hrvatskom tržištu.

Kineski proizvođači sve jači

Da kineski proizvođači automobila sve snažnije ulaze na hrvatsko tržište, pokazuju i rezultati prodaje marki koje su se mnoge tek nedavno pojavile u Hrvatskoj.

BYD je u avgustu prodao 133 nova vozila, dok je Geely bio odmah iza njega sa 129 primeraka. Omoda je zabeležila 73 prodata vozila, a Jaecoo 56.

Hibridi ubedljivo najtraženiji

Gotovo polovina svih novih vozila prodatih u Hrvatskoj do kraja avgusta - tačnije 47 odsto - bila su hibridna vozila. Za hibride se odlučilo 25.292 kupaca.

Benzinski automobili i dalje se dobro drže, sa 20.049 prodatih vozila i tržišnim udelom od 37,3 odsto.

Dizel zauzima 10,4 odsto tržišta. Za dizel je u prvih osam meseci ove godine odlučilo 5.567 kupaca, dok su 2.333 kupca, odnosno 4,3 odsto, izabrala potpuno električne automobile.