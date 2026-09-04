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U Hrvatskoj je u prvih osam meseci ove godine prodato ukupno 53.771 novo putničko vozilo, što je 5,2 odsto više nego u istom periodu prošle godine. Samo tokom avgusta prodato je 3.874 novih vozila, odnosno 6,2 odsto više nego u istom mesecu 2025. godine, pokazuju podaci kompanije Promocija plus.

Od početka januara do kraja avgusta 2026. godine najviše novih putničkih vozila prodala je Škoda - ukupno 7.257, što predstavlja 13,5 odsto ukupnog tržišta. Na drugom mestu je Volkswagen sa 6.668 prodatih vozila i tržišnim udelom od 12,4 odsto, dok je treći Opel sa 4.226 vozila i udelom od 7,8 odsto.

Četvrto mesto zauzeo je Renault, čija su vozila tokom prvih osam meseci izabrala 3.868 kupaca, uz tržišni udeo od 7,1 odsto. Peti je Suzuki, koji je u Hrvatskoj prodao 3.372 nova vozila i zauzeo 6,2 odsto tržišta.

Opel Frontera najprodavanija u avgustu

Najprodavaniji model u avgustu bila je Opel Frontera, koju je izabralo 191 hrvatski kupac. Na drugom mestu našla se Suzuki Vitara sa 164 prodata primerka.

Renault Clio je prodat u 130 primeraka, dok je Škoda Octavia završila sa samo jednim vozilom manje.

Peto mesto najprodavanijih modela u avgustu, sa po 121 prodatim automobilom, dele Volkswagen T-Cross i Toyota Yaris Cross.

U avgustu je zabeležena i prodaja po jednog Lamborghinija i Tesle. Tesla je, inače, do pre samo nekoliko meseci beležila znatno bolje rezultate na hrvatskom tržištu.

Kineski proizvođači sve jači

Da kineski proizvođači automobila sve snažnije ulaze na hrvatsko tržište, pokazuju i rezultati prodaje marki koje su se mnoge tek nedavno pojavile u Hrvatskoj.

BYD je u avgustu prodao 133 nova vozila, dok je Geely bio odmah iza njega sa 129 primeraka. Omoda je zabeležila 73 prodata vozila, a Jaecoo 56.

Hibridi ubedljivo najtraženiji

Gotovo polovina svih novih vozila prodatih u Hrvatskoj do kraja avgusta - tačnije 47 odsto - bila su hibridna vozila. Za hibride se odlučilo 25.292 kupaca.

Benzinski automobili i dalje se dobro drže, sa 20.049 prodatih vozila i tržišnim udelom od 37,3 odsto.

Dizel zauzima 10,4 odsto tržišta. Za dizel je u prvih osam meseci ove godine odlučilo 5.567 kupaca, dok su 2.333 kupca, odnosno 4,3 odsto, izabrala potpuno električne automobile.

Vozila sa pogonom na gas kupilo je 530 kupaca, što predstavlja jedan odsto ukupne prodaje.

Kurir Biznis/Poslovni.hr

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